Chiến sự Ukraine ngày 1.485: Hai bên liên tục tấn công

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 133 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 18.3 và rạng sáng 19.3, theo trang tin The Kyiv Independent. Không quân Ukraine nói đã bắn hạ 109 UAV ở phía bắc, nam và đông của đất nước.

Ngoài ra, chính quyền tại 7 tỉnh của Ukraine sáng 19.3 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine

Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cũng cáo buộc lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực, khiến các tỉnh Zaporizhzhia, Kharkiv và Sumy bị mất điện.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Donetsk trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất hơn 1.185 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 356 UAV và 6 quả bom thông minh của Ukraine trong 24 giờ.

Đến tối 19.3 chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

UAV Ukraine tiếp tục tấn công

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 18.3 và rạng sáng 19.3, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 138 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 4 vùng của Nga và không phận trên biển Azov và biển Đen, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, các kênh truyền thông Telegram tiếng Nga dẫn lời kể của cư dân địa phương cho hay lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea trong đêm 18.3 và rạng sáng 19.3, theo The Kyiv Independent.



Tiếng nổ được nghe thấy ở trung tâm thành phố và cư dân nói rằng một tòa nhà thuộc Trung đoàn Phòng không Vô tuyến Kỹ thuật số số 3 của quân đội Nga đã bị nhắm mục tiêu.

Theo kênh Telegram Crimean Wind, ít nhất 5 UAV đã tấn công một tòa nhà thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey, sản xuất các hệ thống phòng không như S-300 và S-400.

Ông Mikhail Razvozhaev, lãnh đạo Sevastopol do Moscow bổ nhiệm, nói rằng tổng cộng 27 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thành phố này. Ông còn nói rằng ít nhất một vụ cháy đã được báo cáo tại một tòa nhà chung cư, và có một người đã thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, trong đó có một kho hậu cần tại sân bay Khersones và những thiết bị hỗ trợ hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát vô tuyến ở Sevastopol.

Phía Ukraine chưa có phản ứng về cáo buộc và tuyên bố mới từ phía Nga.

Các cuộc đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tạm dừng

Báo Izvestia đưa tin Điện Kremlin đã xác nhận việc tạm dừng các cuộc đàm phán về Ukraine và cho rằng chiến sự ở Trung Đông có thể đẩy Kyiv đến chỗ thỏa hiệp.

"Đây là sự tạm dừng do tình hình, vì những lý do rõ ràng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19.3 nói với các phóng viên khi được hỏi về bài báo của Izvestia.

Ông Peskov nhấn mạnh ngay khi "các đối tác Mỹ" có thể chú ý hơn đến các vấn đề liên quan Ukraine, Moscow hy vọng rằng việc tạm dừng có thể kết thúc và một vòng đàm phán mới có thể diễn ra.

Mặt khác, Izvestia đưa tin các cuộc đàm phán về hợp tác kinh tế và đầu tư với Mỹ, do đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev dẫn đầu, sẽ tiếp tục.

Đến tối 19.3 chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của ông Peskov.



