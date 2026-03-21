Chiến sự Ukraine ngày 1.486: Pháp bắt tàu từ Nga, Ukraine đàm phán với Mỹ

Tàu nước ngoài bị tấn công tại Ukraine

Các đợt tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine trong ngày 20.3 đã làm 4 người thiệt mạng, trong khi 2 tàu chở ngũ cốc treo cờ nước ngoài bị đánh trúng ở miền nam Ukraine, theo AFP.

Không quân Ukraine thông báo đã phát hiện 156 máy bay không người lái (UAV) của Nga bay sang Ukraine trong ngày và các hệ thống phòng không đã bắn hạ 133 chiếc trong số đó.

Lực lượng Nga tại Ukraine khai hỏa về phía vị trí quân Ukraine ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/AP

Trong khi đó, phía Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công tỉnh Belgorod của Nga ở biên giới, làm một người thiệt mạng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết Ukraine đã phóng hơn 60 UAV và bắn hơn 5 quả đạn để tấn công Belgorod trong vòng 24 giờ, theo TASS.

Lãnh đạo tỉnh Kursk cùng ngày cũng cho biết lực lượng phòng không đã ngăn chặn 36 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ và có một người bị thương. Kyiv còn bị cáo buộc thực hiện 14 cuộc tấn công bằng pháo về phía các khu vực đã được sơ tán ở Kursk.

Nga và Ukraine không bình luận về cáo buộc của nhau nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công dân thường.

Ngày 20.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành được 5 khu định cư tại 2 tỉnh Sumy và Donetsk ở Ukraine trong một tuần qua. Bên cạnh đó, Nga đã tiến hành 7 đợt tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV về phía hạ tầng năng lượng, giao thông và sân bay Ukraine được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Ukraine - Mỹ khôi phục đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của Kyiv đang sang Mỹ để tái thúc đẩy cuộc đàm phán 3 bên với Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ đối thoại trong ngày 21.3 nhưng nêu rõ ai sẽ tham gia. Cuộc đàm phán 3 bên đã bị phủ bóng do cuộc xung đột tại Iran.

"Chúng tôi muốn có những mốc thời gian rõ ràng, ít nhất là ước tính. Mọi người đều hiểu rằng tình hình ở Trung Đông, cuộc chiến, đang ảnh hưởng đến việc hoãn cuộc gặp này", ông Zelensky nói với báo giới trong ngày 20.3 về mục tiêu của cuộc đối thoại với Mỹ ngày 21.3, theo AFP.

Ông bổ sung rằng phía Ukraine sẽ đề cập quyết định gần đây của Mỹ về việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga, gồm việc dỡ cấm vận đối với các tàu chở dầu của Nga đang trên biển.

"Các lệnh trừng phạt gần đây mà phía Mỹ dỡ bỏ đối với ngành năng lượng của Nga đều là rủi ro đối với chúng tôi. Điều này có nghĩa là Nga sẽ có nhiều tiền hơn và khả năng lớn hơn trong tương lai. Điều này rất nguy hiểm và tôi tin rằng từ quan điểm này, cuộc gặp cũng rất quan trọng", ông Zelensky nói.

Tờ Izvestia hôm 19.3 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán về Ukraine đã bị dừng lại do tình thế. Ông bày tỏ hy vọng việc đàm phán sẽ khôi phục khi "các đối tác Mỹ của chúng tôi" chú ý hơn đến vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Izvestia cho rằng đối thoại giữa Nga và Mỹ về hợp tác kinh tế và đầu tư sẽ tiếp tục, do Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev dẫn đầu.

Pháp bắt tàu Nga

Ngày 20.3, Hải quân Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu ở phía tây Địa Trung Hải mà Tổng thống Emmanuel Macron cho là thuộc "hạm đội bóng đêm" của Nga, theo AFP. Thuật ngữ này chỉ một mạng lưới tàu thuyền cho phép Moscow xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các quan chức địa phương nói với Reuters rằng hải quân đã lên tàu Deyna mang cờ Mozambique, bị nghi ngờ treo cờ giả. Con tàu này đang di chuyển từ cảng Murmansk của Nga.

Chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của Anh, theo thông báo của chính quyền vùng Địa Trung Hải thuộc Pháp. Ngày 20.3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết Anh đã hỗ trợ Hải quân Pháp trong vụ bắt giữ tàu chở dầu ở phía tây Địa Trung Hải.

"Tôi tự hào về sự hỗ trợ mà Lực lượng Vũ trang Anh đã cung cấp cho chiến dịch này của Pháp, giữ an toàn cho nước Anh trong nước khi chúng ta hỗ trợ Ukraine, răn đe Nga và thực hiện các hoạt động phòng thủ ở Trung Đông", ông Healey viết trên X.

Trực thăng hải quân Pháp bay trên tàu Deyna nghi thuộc đội tàu bóng đêm của Nga tại tây Địa Trung Hải trong ảnh được cung cấp ngày 20.3 ẢNH: REUTERS

Đại sứ quán Nga tại Pháp chưa được chính quyền Pháp thông báo về việc bắt giữ tàu chở dầu Deyna ở Địa Trung Hải và không có thông tin về việc có công dân Nga trên tàu hay không, theo TASS.

"Chính quyền Pháp chưa thông báo cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi chưa có thông tin gì về thủy thủ đoàn", một phát ngôn viên của đại sứ quán nói. Trước đó, Nga gọi việc bắt giữ các tàu chở dầu hoặc tàu chở hàng của nước này là hành vi cướp biển.

Theo yêu cầu của công tố viên Pháp, con tàu đã được hộ tống đến một điểm neo đậu để kiểm tra thêm. Đây là vụ chặn bắt thứ hai của Pháp trong những tháng gần đây. Vào tháng 1, Pháp đã chặn tàu chở dầu Grinch giữa bờ biển phía nam Tây Ban Nha và bờ biển phía bắc Morocco vì nghi ngờ phương tiện này thuộc hạm đội bóng đêm Nga.

Hải quân Pháp đã hỗ trợ Bỉ trong một chiến dịch khác vào đầu tháng 3.