Nga đối mặt sức ép mới liên quan cuộc xung đột Ukraine

Đạo luật này nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, cũng như Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga, theo AFP.

Luật mới cũng nhắm đến cái gọi là "đội tàu chở dầu ngầm" mà phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận, đồng thời trao cho ông Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với các bên mua dầu và khí đốt lớn của Nga. Đạo luật cũng nhắm vào các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga, đồng thời mở rộng các cấm vận liên quan đến Iran.

Tổng thống Trump ký luật siết cấm vận năng lượng Nga

Đến chiều 19.9 chưa có thông tin phản ứng từ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng cùng ngày đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump vì đã ký ban hành luật mới cũng như cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ và đảm bảo dự luật được thông qua, theo Reuters.

Sau khi ông Trump ký đạo luật nói trên, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã duyệt gói bán vũ khí trị giá 2,7 tỉ USD cho Ukraine, theo Reuters. Gói này bao gồm các loại tên lửa mô phỏng theo mẫu S-300, tên lửa GAM-67, hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser có tầm bắn mở rộng, các bộ kit cải tiến bệ phóng và hệ thống phóng di động, cùng radar cho hệ thống chống máy bay không người lái và nhiều hệ thống vũ khí khác.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo D-30 nhắm vào lực lượng Nga Ảnh: Reuters

Gói bán vũ khí được đề xuất này vẫn cần trải qua quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ. Nếu thỏa thuận vũ khí được ký kết, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn kinh phí kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ. FMF là chương trình hỗ trợ dưới dạng viện trợ không hoàn lại, cho phép các quốc gia mua vũ khí và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất.

Mỹ có động thái ủng hộ Ukraine như trên trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm rưỡi mà chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 138 trong số 174 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 18.9 và rạng sáng 19.9. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.9 khẳng định lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 344 UAV Ukraine trong 16 vùng của Nga và trên biển Đen, theo Hãng tin TASS.