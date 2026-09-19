Mỹ duyệt gói bán vũ khí trị giá 2,7 tỉ USD cho Ukraine

Reuters hôm nay 19.9 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay gói bán vũ khí 2,7 tỉ USD dành cho Ukraine bao gồm các loại tên lửa mô phỏng theo mẫu S-300, tên lửa GAM-67, hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser có tầm bắn mở rộng, các bộ kit cải tiến bệ phóng và hệ thống phóng di động, cùng radar cho hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) và nhiều hệ thống vũ khí khác.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo D-30 về phía binh sĩ Nga tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Druzhkivka thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine vào ngày 26.8 Ảnh: Reuters

Thông tin trên được đưa ra trong văn bản thông báo gửi Quốc hội Mỹ vào cuối ngày 18.9. Thương vụ được đề xuất này vẫn cần phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ.

Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nếu thương vụ được chốt hạ, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn kinh phí kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ, khoản ngân sách đã được phân bổ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

FMF là chương trình hỗ trợ dưới dạng viện trợ không hoàn lại, cho phép các quốc gia mua vũ khí và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất.

Ông Trump ký ban hành luật mới gây sức ép lên Nga

"Khoản FMF này sẽ được tính là phần vốn Mỹ góp vào Quỹ Đầu tư tái thiết Ukraine thông qua cơ chế hoàn trả theo tỷ lệ 1:1", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Quỹ Đầu tư tái thiết Ukraine (hợp tác giữa Mỹ và Ukraine) được thành lập như một phần của thỏa thuận về khoáng sản mà hai nước đã ký kết vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine khi nhậm chức vào tháng 1.2025, nhưng mục tiêu này vẫn chưa đạt được sau 20 tháng. Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Trong tháng này, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả chi phí cho Mỹ về các khoản viện trợ quân sự và đạn dược đã được chuyển giao cho Ukraine trước đó, theo Reuters.