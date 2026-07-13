Chiến sự Ukraine ngày 1.599: Loạt tàu dầu Nga trúng đòn UAV

Ông Yury Slyusar, thống đốc vùng Rostov của Nga, ngày 12.7 cho hay vụ tấn công gây cháy trên tàu, song đám cháy đã được khống chế. Ông nói thêm tàu không chở dầu vào thời điểm bị tấn công nên không có nguy cơ tràn dầu, đồng thời xác nhận không có thương vong.

Ukraine công bố hình ảnh ghi lại cuộc tấn công vào một tàu Nga trên biển ngày 12.7.2026 ẢNH: REUTERS

Cùng thời điểm, một số kênh Telegram của Nga đưa tin UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại thành phố Syzran, thuộc tỉnh Samara trong đêm 11.7. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy lửa lớn và cột khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy, nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km. Nhà máy lọc dầu Syzran có công suất chế biến khoảng 9 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Cơ sở này được cho là cung cấp nhiên liệu cho không quân Nga.

Cũng trong ngày 12.7, ông Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, tuyên bố lực lượng của ông đã phá hủy thêm 14 tàu Nga trong đêm, gồm 10 tàu chở dầu và 4 phà.

Theo The Kyiv Independent dẫn lời ông Brovdi, tổng số tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bị Ukraine phá hủy trong tuần này đã tăng lên 90 chiếc. Vị quan chức Ukraine nói trong tuần qua, trung bình cứ 112 phút lại có một tàu chở dầu, tàu kéo, tàu chở hàng hoặc phương tiện khác của Nga tại biển Azov bị tấn công.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cáo buộc các tàu chở dầu này được Nga sử dụng để vận chuyển dầu và sản phẩm dầu mỏ nhằm lách lệnh trừng phạt quốc tế, qua đó tạo nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ukraine cũng cho rằng các tàu kéo, tàu hàng khô và tàu chuyên dụng góp phần hỗ trợ hậu cần quân sự, vận chuyển hàng hóa và duy trì hoạt động cảng của Nga.

Nga tập kích cảng Odessa

Trong một diễn biến khác, giới chức Ukraine cáo buộc Nga ngày 11.7 đã dùng 3 quả bom dẫn đường tấn công hạ tầng dân sự tại thành phố Sumy (đông bắc Ukraine) khiến 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Thống đốc vùng Sumy Oleh Hryhorov cho biết lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân và đánh giá thiệt hại. Theo Kyiv Post dẫn lời cảnh sát địa phương, vụ tấn công làm hư hại nhiều tòa chung cư, một đại lý ô tô, một trạm xăng, một nhà hàng và nhiều phương tiện.

Các nhân viên cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường vụ không kích tại Sumy ngày 11.7.2026

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.7 tuyên bố họ đã giành quyền kiểm soát khu định cư Bachevsk ở vùng Sumy. Cùng ngày, Nga thông báo lực lượng nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn trong đêm 11.7 bằng vũ khí dẫn đường chính xác, nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Kyiv và hạ tầng cảng ở vùng Odessa.

Nga khẳng định chiến dịch còn nhắm vào các tàu thuyền được cho là chở vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Odessa, xác nhận khu vực này bị tấn công và cho biết lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.7 cũng tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 11 quả bom dẫn đường và 585 UAV của Ukraine trong 24 giờ. "Hệ thống phòng không đã phá hủy 11 quả bom dẫn đường và 585 máy bay không người lái cánh cố định", TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky cải tổ ngoại giao giữa khủng hoảng phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.7 cho biết ông đang chuẩn bị điều chỉnh các nỗ lực ngoại giao của Kyiv nhằm thúc đẩy việc chuyển giao vũ khí từ các đồng minh, trong bối cảnh Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Trong bài phát biểu tối 11.7, ông Zelensky nói: "Chúng tôi cần một chất lượng hợp tác mới với các đối tác của Ukraine để đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận về cung cấp vũ khí. Các thỏa thuận đạt được ở cấp lãnh đạo cần được thực hiện nhanh chóng và đầy đủ hơn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự sự kiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.7.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu được đưa ra giữa lúc Ukraine cảnh báo kho tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất đang suy giảm nghiêm trọng. Patriot hiện là hệ thống phòng không chủ lực của Ukraine có khả năng đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo Nga, loại vũ khí có tốc độ cao và rất khó đánh chặn.

Theo ông Zelensky, những thay đổi trong bộ máy ngoại giao Ukraine sẽ nhằm đẩy nhanh các thỏa thuận cung cấp vũ khí, trong đó có khả năng sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép. Sáng kiến này được cho là được Tổng thống Mỹ Donald Trump bật đèn xanh tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8.7.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng Kyiv cũng sẽ tập trung bảo đảm gói viện trợ quốc phòng trị giá 80 tỉ USD đã được cam kết cho năm 2026, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các hệ thống chống tên lửa đạn đạo do châu Âu sản xuất.

Ukraine trong nhiều tháng qua liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt phòng không, nhất là sau các đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga nhằm vào Kyiv và vùng phụ cận.