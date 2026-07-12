Chiến sự Ukraine ngày 1.598: Nga tập kích cảng biển, Kyiv tấn công nhiều tàu dầu

Lính cứu hỏa dập lửa tại một địa điểm trúng UAV Nga ở tỉnh Chernihiv của Ukraine ảnh: cơ quan các vấn đề khẩn cấp Ukraine

Nga tấn công cảng biển Ukraine

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.7 cho biết trong ngày đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao trong những cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cảng biển Ukraine và tàu nước này vận chuyển vũ khí cho quân đội Ukraine.

"Những đợt tấn công bắn trúng 2 cơ sở phức hợp quân sự - công nghiệp ở Kyiv và những cảng biển tại Odessa, Chernomorsk và Izmail đã xác nhận năng lực của Nga trong việc giáng đòn chính xác vào bất kỳ mục tiêu nào trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine", theo thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả thu được cũng thể hiện năng lực tấn công chính xác tầm xa của quân đội Nga đối với những cơ sở được bảo vệ bậc nhất ở Kyiv, nơi tập trung toàn bộ các hệ thống phòng không được phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết các đợt tấn công của Nga đã làm bị thương 11 người ở Kyiv, với các tên lửa lao đến thành phố thủ đô trước khi còi báo không kích được kích hoạt.

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Nga cũng tấn công nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, theo AFP dẫn cáo buộc của chính quyền các địa phương ở Ukraine trong ngày 11.7. Nga chưa bình luận thông tin này nhưng trước nay khẳng định không tấn công dân thường.

Tổng cộng Không quân Ukraine ghi nhận Nga phóng 12 tên lửa, bao gồm 6 tên lửa đạn đạo, bên cạnh 121 UAV.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 2 tên lửa dẫn đường và 111 UAV của đối phương, trong khi tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa dẫn đường và 7 UAV Nga bắn trúng các mục tiêu ở 11 địa điểm.

Ukraine nói bắn trúng 21 tàu dầu Nga

Trong một diễn biến khác, chỉ huy Robert "Madyar" Brovdi phụ trách Lực lượng các hệ thống không người lái Ukraine, cho biết các UAV nước này đã tập kích 21 tàu dầu và 7 tàu khác của Nga trên biển Azov trong đêm 10.7 đến rạng sáng hôm sau.

Theo chỉ huy Brovdi, thành tích trên đã nâng số mục tiêu bắn trúng khi triển khai chiến dịch xuyên đêm lên 73, và làm giảm đáng kể số lượng các tàu trong "đội tàu bóng tối" của Nga.

"Có vẻ như hoạt động lưu thông qua eo biển Kerch đã ngừng lại", ông Brovdi viết trên Telegram.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận số tàu dầu trên thuộc "đội tàu bóng tối", chỉ đội tàu Nga bị cáo buộc dùng để vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí lách cấm vận của Mỹ và phương Tây.

Ông Brovdi nói thêm 53 mục tiêu quân sự còn lại nằm trên bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ hiện Nga kiểm soát, bao gồm các tài sản hải quân và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin thuộc ngành xuất khẩu ngũ cốc của Nga cho biết nước này có lúc đã tạm thời ngừng hoạt động hàng hải qua kênh đào Don-Azov, tuyến đường thủy kết nối sông Don với biển Azov.

Pháo binh Nga tại một điểm chưa xác định ở Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga via tass

Nga, Ukraine công bố tổn thất của nhau

Cùng ngày, lực lượng phòng Nga trong vòng 24 giờ đã bắn hạ 2 bom dẫn đường, 2 tên lửa hành trình tầm xa và 445 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định.

Trong cùng thời gian, Nga ghi nhận quân đội Ukraine tổn thất 1.460 binh sĩ trên toàn mặt trận.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng nước này đã phá hủy tổng cộng 673 máy bay, 284 trực thăng, 178.940 UAV, 665 hệ thống tên lửa phòng không, 30.112 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.756 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 35.727 khẩu pháo và súng cối, cùng 66.207 phương tiện quân sự chuyên dụng của đối phương.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng hôm 11.7 ước tính trong vòng 24 giờ phía Nga đã tổn thất 1.490 binh sĩ.

Kyiv đưa ra số liệu về tổn thất của đối phương từ tháng 2.2022. Theo đó, Nga đã mất 12.116 xe tăng, 24.922 xe chiến đấu bọc thép, 118.610 phương tiện và xe bồn chở nhiên liệu, 45.754 cỗ pháo, 1.924 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 1.485 hệ thống phòng không, 437 máy bay, 353 trực thăng, 401.925 UAV, 33 tàu và xuồng quân sự cùng 2 tàu ngầm.

Moscow cũng không bình luận về số liệu trên của Kyiv.