Thêm một nước Đông Nam Á mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ

Reuters ngày 7.7 dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ cung cấp hệ thống tên lửa hành trình BrahMos và tên lửa không đối không Astra cho Indonesia.

Phủ tổng thống Indonesia sau đó cũng xác nhận thông tin, cho biết hai bên đã ký hợp đồng sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Bệ phóng tên lửa BrahMos trong cuộc duyệt binh tại New Delhi (Ấn Độ) hồi tháng 1 ẢNH: REUTERS

Ông Modi đang có chuyến thăm 2 ngày đến Indonesia, chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2018. Năm 2023, nhà lãnh đạo cũng đến Indonesia để dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ và Hội nghị cấp cao Đông Á.

BrahMos là liên danh sản xuất tên lửa giữa Ấn Độ và Nga. Chưa rõ chi tiết thỏa thuận giữa Ấn Độ và Indonesia song nguồn tin New Delhi tiết lộ hợp đồng có thể có giá khoảng 630 triệu USD.

Năm 2023, BrahMos thông báo đang xúc tiến thảo luận với Indonesia về một hợp đồng trị giá khoảng 200 - 350 triệu USD cho các hệ thống tên lửa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc họp báo tại Jakarta ngày 7.7 ẢNH: REUTERS

Mối quan tâm dành cho tên lửa BrahMos đã gia tăng từ sau cuộc xung đột 4 ngày giữa Ấn Độ và Pakistan hồi năm 2025, khi New Delhi lần đầu sử dụng loại vũ khí này trong thực chiến.

Theo Reuters, Ấn Độ và Indonesia dự kiến thảo luận về việc cho phép Jakarta mở rộng tầm hoạt động của tên lửa dần dần. Bản hợp đồng có thể bao gồm các hệ thống tên lửa, hạ tầng hỗ trợ, đào tạo vận hành, dịch vụ bảo dưỡng và các hỗ trợ kỹ thuật khác cho việc triển khai lâu dài.

Trước Indonesia, Ấn Độ đã bán tên lửa BrahMos cho Philippines trong khi nhiều nước khác cũng bày tỏ sự quan tâm.

Ngoài tên lửa BrahMos, Ấn Độ còn bán tên lửa không đối không Astra cho Indonesia. Tên lửa này có thể được tích hợp trên các chiến đấu cơ Sukhoi do Nga sản xuất hiện được biên chế trong Không quân Indonesia.