HĐBA lên án Houthi, tổng tham mưu trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan họp

"Các thành viên Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhắm vào vương quốc Ả Rập Xê Út, bao gồm cả các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, khiến nhiều dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương", Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ, Đại sứ Pháp tại LHQ Jerome Bonnafont, phát biểu khi công bố tuyên bố chung hôm 25.9.

Houthi, hiện kiểm soát phần lớn khu vực tây bắc Yemen, đã chiếm giữ Mokha trong tháng này sau khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn trong tháng 7, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều năm.

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Houthi cũng đã gia tăng tấn công vào Ả Rập Xê Út kể từ đó, tuyên bố phong tỏa hàng hải, tấn công các mục tiêu của Ả Rập Xê Út và chiếm giữ toàn bộ vùng ven biển Đỏ của Yemen nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vương quốc này.

HĐBA LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải. Cơ quan này cũng "yêu cầu Houthi chấm dứt ngay lập tức những hành động leo thang quân sự cũng như các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và các mục tiêu dân sự", theo nội dung tuyên bố.

Xe tăng đang tiến lên trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) dọc theo chiến tuyến ở miền tây Yemen vào ngày 16.9 Ảnh: AFP

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng

Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc là ông Barham Salih hôm 25.9 đã cảnh báo rằng "tình trạng leo thang gần đây thực sự rất đáng lo ngại".

"Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen ngày càng trầm trọng và dân thường vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc xung đột, hàng chục ngàn người đã phải di tản do các hành động leo thang và giao tranh gần đây, và hàng ngàn người đang tháo chạy khỏi vùng xung đột để tìm kiếm sự an toàn tại Djibouti và các nơi khác", ông Salih nói.

"Có thông tin nhiều đợt vượt biển nữa đang diễn ra", ông cho biết thêm. Hơn 3.500 người đã thực hiện hành trình vượt biển đầy nguy hiểm để đến quốc gia Djibouti ở Đông Phi, theo Tổ chức Di cư quốc tế.

Những người tị nạn từ Yemen đang chờ lên xe tải tại một trạm của Lực lượng Tuần duyên Djibouti ở Khor Angar vào ngày 13.9, sau khi chạy trốn khỏi giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi

Ảnh: AFP

Tuyên bố ngày 25.9 của HĐBA LHQ còn kêu gọi "tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở đối với tất cả dân thường đang cần được giúp đỡ".

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 2,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên khắp Yemen bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó có hơn 500.000 trẻ mắc chứng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, dạng nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong.

Tổng tham mưu trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan họp

Cũng trong ngày 25.9, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này cùng Ả Rập Xê Út và Pakistan đã tổ chức các cuộc thảo luận giữa các tổng tham mưu trưởng của 3 nước nhằm hỗ trợ Ả Rập Xê Út, theo AFP.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay tổng tham mưu trưởng quân đội nước này sẽ tới Ả Rập Xê Út vào ngày 25.9 để tham dự cuộc họp. Báo chí Ả Rập Xê Út cũng thông báo về kế hoạch thảo luận quân sự nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Sau đó cùng ngày, Ankara đã công bố hình ảnh 3 quan chức quân sự mặc quân phục và xác nhận cuộc họp đã diễn ra, tuy nhiên không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Cuộc họp diễn ra sau khi Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan gặp nhau tại thành phố New York (Mỹ) bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 24.9.

Các ngoại trưởng đã thảo luận về các công tác chuẩn bị cho cuộc họp khẩn cấp giữa các tổng tham mưu trưởng của 3 nước nhằm tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út theo Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, theo Hãng thông tấn SPA.

Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký kết Hiệp định Phòng thủ chung Mecca vào ngày 7.8. Hiệp định quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một bên ký kết cũng sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả những bên còn lại. Cho đến nay, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có hành động đáp trả Houthi.

Hiện chưa có thông tin phản ứng của Houthi đối với tuyên bố chung của HĐBA LHQ cũng như cuộc họp của các tổng tham mưu trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.

