    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Mỹ tìm cách khôi phục trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3

    Khánh An
    Khánh An
    Chính quyền Mỹ đang tìm cách thuyết phục tòa án cho phép nối lại chính sách trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3. Hơn 25.000 người đã bị trục xuất theo chính sách này kể từ năm ngoái.

    Reuters ngày 25.9 đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiếp tục trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3 mà không cần để họ trình bày về những nguy cơ tổn hại có thể gặp phải. Trước đó, thẩm phán Brian Murphy phán quyết rằng chính sách trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3 là trái pháp luật. Sau khi chính quyền khiếu nại, tòa án tại Boston vẫn bảo vệ phán quyết của ông Murphy, giúp phán quyết này có hiệu lực vào ngày 23.9.

    Mỹ tìm cách khôi phục trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3 - Ảnh 1.

    Cảnh sát Liberia chờ một chuyến bay chở người nhập cư bị Mỹ trục xuất hồi tháng 8

    ẢNH: AFP

    Trong văn bản gửi đến Tòa án Tối cao hôm 24.9, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các phán quyết của tòa án cấp dưới gây trở ngại cho "một công cụ thiết yếu để trục xuất một số người nước ngoài, bao gồm cả những tội phạm nước ngoài nguy hiểm nhất". Bộ này cho biết chính quyền đã hủy các chuyến bay hoặc kế hoạch trục xuất đến nhiều quốc gia, đồng thời cảnh báo về những tổn hại đối với các thỏa thuận ngoại giao và chính sách đối ngoại của Mỹ.

    Theo số liệu thống kê của các tổ chức theo dõi di cư, hơn 25.000 người nhập cư đã bị Mỹ trục xuất sang 29 quốc gia theo chính sách được triển khai vào năm ngoái. Phần lớn bị trục xuất đến Mexico, bên cạnh Uganda, Guinea Xích đạo, Liberia, Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia khác. Một số người nhập cư còn bị trục xuất sang Nam Sudan, nơi Mỹ khuyến cáo công dân tránh đến do các nguy cơ về tội phạm, bắt cóc và xung đột vũ trang.

    Tin liên quan

    Mỹ đổi cách tiếp cận với người nhập cư ở Minnesota?

    Mỹ đổi cách tiếp cận với người nhập cư ở Minnesota?

    Reuters hôm qua đưa tin các đặc vụ liên bang của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) đã nhận chỉ thị nội bộ mới nhằm hạn chế đụng độ với những người phản đối, sau 2 vụ nổ súng chết người ở TP.Minneapolis (bang Minnesota) khi chính quyền Tổng thống Donald Trump truy quét người nhập cư.

    Mỹ sẽ chi hơn 38 tỉ USD để mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư

    Tây Ban Nha giải quyết tình trạng cư trú cho nhiều người nhập cư

    Khám phá thêm chủ đề

    Mỹ Trục xuất Người nhập cư tổng thống donald trump

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận