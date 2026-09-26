Mỹ tìm cách khôi phục trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3

Reuters ngày 25.9 đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiếp tục trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3 mà không cần để họ trình bày về những nguy cơ tổn hại có thể gặp phải. Trước đó, thẩm phán Brian Murphy phán quyết rằng chính sách trục xuất người nhập cư sang nước thứ 3 là trái pháp luật. Sau khi chính quyền khiếu nại, tòa án tại Boston vẫn bảo vệ phán quyết của ông Murphy, giúp phán quyết này có hiệu lực vào ngày 23.9.

Cảnh sát Liberia chờ một chuyến bay chở người nhập cư bị Mỹ trục xuất hồi tháng 8 ẢNH: AFP

Trong văn bản gửi đến Tòa án Tối cao hôm 24.9, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các phán quyết của tòa án cấp dưới gây trở ngại cho "một công cụ thiết yếu để trục xuất một số người nước ngoài, bao gồm cả những tội phạm nước ngoài nguy hiểm nhất". Bộ này cho biết chính quyền đã hủy các chuyến bay hoặc kế hoạch trục xuất đến nhiều quốc gia, đồng thời cảnh báo về những tổn hại đối với các thỏa thuận ngoại giao và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo số liệu thống kê của các tổ chức theo dõi di cư, hơn 25.000 người nhập cư đã bị Mỹ trục xuất sang 29 quốc gia theo chính sách được triển khai vào năm ngoái. Phần lớn bị trục xuất đến Mexico, bên cạnh Uganda, Guinea Xích đạo, Liberia, Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia khác. Một số người nhập cư còn bị trục xuất sang Nam Sudan, nơi Mỹ khuyến cáo công dân tránh đến do các nguy cơ về tội phạm, bắt cóc và xung đột vũ trang.