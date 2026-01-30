Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ đổi cách tiếp cận với người nhập cư ở Minnesota?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/01/2026 05:30 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin các đặc vụ liên bang của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) đã nhận chỉ thị nội bộ mới nhằm hạn chế đụng độ với những người phản đối, sau 2 vụ nổ súng chết người ở TP.Minneapolis (bang Minnesota) khi chính quyền Tổng thống Donald Trump truy quét người nhập cư.

Cụ thể, email được quan chức cấp cao của ICE gửi đến các đơn vị nêu rõ: "Không giao tiếp hay tiếp xúc với những người kích động. Điều đó không tác dụng gì ngoài việc làm trầm trọng thêm tình hình".

Mỹ thay đổi cách tiếp cận người nhập cư Minnesota sau các vụ bạo lực tại Minneapolis - Ảnh 1.

Đặc vụ liên bang Mỹ xuất hiện tại TP.Minneapolis ngày 24.1

ẢNH: REUTERS

Thông báo nội bộ đề cập thêm các đặc vụ giờ đây chỉ được bắt người nhập cư có tiền án, ngoài ra sẽ được trang bị loa để nêu rõ các bước trong quy trình bắt giữ. Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức Nhà Trắng cho hay mọi phương án để thực thi hiệu quả chiến dịch ở Minnesota vẫn đang được thảo luận cho đến khi thống nhất và đưa ra văn bản chính thức.

Thông tin trên xuất hiện sau khi chính quyền ông Trump hồi đầu tuần ra tuyên bố thể hiện mục tiêu hạ nhiệt làn sóng phản đối truy bắt người nhập cư ở Minneapolis. Tuy nhiên, tranh cãi nổi lên trở lại với việc Tổng thống Trump hôm 28.1 cảnh báo Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đang "đùa với lửa" khi ngăn chặn cảnh sát địa phương hỗ trợ lực lượng hành pháp của chính phủ. 

Ông Frey sau đó phản bác rằng nhiệm vụ của cảnh sát là đảm bảo người dân an toàn, không phải thực thi luật nhập cư của liên bang. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết đã có 16 người bị bắt tại Minnesota ngày 28.1 với cáo buộc chống đối đặc vụ liên bang.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân có bị truy tố không?

Tin liên quan

Lầu Năm Góc chuẩn bị điều quân đến Minnesota

Lầu Năm Góc chuẩn bị điều quân đến Minnesota

AP ngày 19.1 dẫn thông tin từ 2 quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc chuẩn bị khoảng 1.500 quân nhân để sẵn sàng điều động đến bang Minnesota của Mỹ ngay khi có lệnh.

Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Đặc vụ liên bang bắn chết thêm công dân Mỹ ở Minnesota

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Người nhập cư Minnesota tổng thống donald trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận