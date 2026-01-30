Mỹ đổi cách tiếp cận với người nhập cư ở Minnesota?

Cụ thể, email được quan chức cấp cao của ICE gửi đến các đơn vị nêu rõ: "Không giao tiếp hay tiếp xúc với những người kích động. Điều đó không tác dụng gì ngoài việc làm trầm trọng thêm tình hình".

Đặc vụ liên bang Mỹ xuất hiện tại TP.Minneapolis ngày 24.1 ẢNH: REUTERS

Thông báo nội bộ đề cập thêm các đặc vụ giờ đây chỉ được bắt người nhập cư có tiền án, ngoài ra sẽ được trang bị loa để nêu rõ các bước trong quy trình bắt giữ. Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức Nhà Trắng cho hay mọi phương án để thực thi hiệu quả chiến dịch ở Minnesota vẫn đang được thảo luận cho đến khi thống nhất và đưa ra văn bản chính thức.

Thông tin trên xuất hiện sau khi chính quyền ông Trump hồi đầu tuần ra tuyên bố thể hiện mục tiêu hạ nhiệt làn sóng phản đối truy bắt người nhập cư ở Minneapolis. Tuy nhiên, tranh cãi nổi lên trở lại với việc Tổng thống Trump hôm 28.1 cảnh báo Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đang "đùa với lửa" khi ngăn chặn cảnh sát địa phương hỗ trợ lực lượng hành pháp của chính phủ.

Ông Frey sau đó phản bác rằng nhiệm vụ của cảnh sát là đảm bảo người dân an toàn, không phải thực thi luật nhập cư của liên bang. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết đã có 16 người bị bắt tại Minnesota ngày 28.1 với cáo buộc chống đối đặc vụ liên bang.