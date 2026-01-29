Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ảnh Tổng thống Putin được treo ở Nhà Trắng

Văn Khoa
Văn Khoa
29/01/2026 09:29 GMT+7

Một bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được trưng bày tại Nhà Trắng, theo báo The Hill ngày 28.1.

Bức ảnh được đóng khung nói trên cho thấy Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đứng trên đường băng ở Anchorage (bang Alaska của Mỹ) vào ngày 15.8.2025, tạo dáng cạnh nhau trước khi họ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh kín.

Ảnh Tổng thống Putin được treo ở Nhà Trắng - Ảnh 1.

Những bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Tổng thống Trump với một người cháu của ông được treo trong Phòng Palm của Nhà Trắng ngày 27.1

Ảnh: Chụp màn hình The Hill

Trọng tâm của cuộc gặp đó là tìm cách kết thúc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm, dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có mặt, theo The Hill.

Bức ảnh về hai nhà lãnh đạo được treo cùng với những bức ảnh trong Phòng Palm mới được cải tạo, nối liền Cánh Tây với Khu nhà ở của Nhà Trắng.

Ảnh Tổng thống Putin được treo ở Nhà Trắng - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Anchorage (Alaska) vào ngày 15.8

Ảnh: AFP

Bên dưới bức ảnh về hai nhà lãnh đạo Trump và Putin là một bức ảnh khác về ông Trump với một trong những người cháu của ông tại giải đua xe NASCAR Daytona 500 ở bang Florida.

Căn phòng này thường được sử dụng làm sảnh đón khách, theo tờ The New York Times. Những thay đổi của chính quyền Trump đối với Phòng Palm khiêm tốn hơn so với những thay đổi đối với các phần khác của Nhà Trắng.

Cũng theo The New York Times, 3 đèn chùm mới đã được lắp đặt ở Phòng Palm và sàn phòng được lát bằng đá cẩm thạch. Công trình lớn nhất trong đợt cải tạo Nhà Trắng đã bắt đầu vào mùa thu năm ngoái: xây dựng một phòng khiêu vũ mới.

Phòng khiêu vũ dự kiến sẽ rộng khoảng 9.200 m2 khi hoàn thành, đủ chỗ cho 999 người. Tổng thống Trump từng phàn nàn rằng Nhà Trắng thiếu một không gian đủ lớn để tiếp đãi khách.

Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Putin Tổng thống Trump Mỹ nga
