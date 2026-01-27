Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?
Video Thế giới

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

La Vi
La Vi
27/01/2026 12:48 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hôm 26.1 cho biết đã có một cuộc thảo luận hiệu quả về việc thực thi luật nhập cư, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể xem xét giảm bớt việc tăng cường lực lượng đặc nhiệm, dẫn đến việc hai công dân Mỹ thiệt mạng tại bang này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc Minnesota Tim Walz hôm 26.1 cho biết đã có một cuộc điện đàm hiệu quả về thực thi việc kiểm soát nhập cư.

Cuộc điện đàm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể xem xét giảm leo thang sau khi đã ồ ạt điều động đặc vụ nhập cư liên bang vào bang Minnesota dẫn đến hai trường hợp đặc vụ bắn chết công dân Mỹ trong vòng 1 tháng qua.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vụ các nhân viên liên bang bắn chết y tá 37 tuổi Alex Pretti vào hôm 24.1 đang được điều tra.

Bà cho biết: "Vụ nổ súng hôm 24.1 vẫn đang được Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và FBI tích cực điều tra. Cơ quan Hải quan và Biên phòng cũng đang tiến hành đánh giá nội bộ riêng. Như Tổng thống Trump đã nói hôm qua, chính quyền đang xem xét mọi chi tiết liên quan đến vụ nổ súng, và chúng tôi sẽ để cuộc điều tra đó diễn ra".

"Không ai trong Nhà Trắng, kể cả Tổng thống Trump, muốn nhìn thấy người dân bị thương hoặc thiệt mạng trên đường phố nước Mỹ", bà Leavitt nói.

Ông Trump - thống đốc bang Minnesota điện đàm sau vụ đặc vụ Mỹ bắn người - Ảnh 1.

Y tá Alex Pretti, người bị đặc vụ Mỹ bắn chết ở Minneapolis, Minnesota, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa cáo buộc rằng trong vụ việc hôm 24.1, ông Pretti đã mang theo một khẩu súng ngắn đến gần với ý đồ tấn công các đặc vụ, buộc họ phải nổ súng tự vệ.

Nhưng video từ hiện trường đã được xác minh cho thấy hình ảnh mâu thuẫn với mô tả của chính quyền.

Vài tuần sau khi ra lệnh điều hàng nghìn nhân viên di trú liên bang đến Minnesota, ông Trump nói ông hiện "có tần số tương tự" với Thống đốc Walz thuộc đảng Dân chủ.

Nhưng bà Leavitt cũng cho biết chính quyền ông Trump sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc trục xuất.

"Tổng thống Trump sẽ không bao giờ lùi bước về cam kết trục xuất những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp phạm tội bạo lực, qua đó làm nước Mỹ an toàn trở lại", bà Leavitt nói.

Trong khi đó, các quan chức bang Minnesota đã thúc giục một thẩm phán Mỹ tạm thời ngăn chặn việc điều động ồ ạt 3.000 nhân viên di trú, mà họ mô tả là một chiến thuật để gây áp lực buộc bang này thay đổi chính sách nhập cư.

Ông Trump cũng đã cử điều phối viên biên giới của Nhà Trắng, ông Tom Homan, đến làm việc với các quan chức địa phương sau vụ nổ súng.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết thêm một công dân ở Minnesota

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết thêm một công dân ở Minnesota

Các quan chức Mỹ cho biết các đặc vụ nhập cư liên bang đã bắn chết một công dân Mỹ ở Minneapolis vào ngày 24.1, gây ra các cuộc biểu tình dữ dội và sự lên án từ các nhà lãnh đạo địa phương trong vụ việc chết người thứ hai trong tháng này.

