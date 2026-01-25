Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết thêm một công dân ở Minnesota

Các đặc vụ liên bang Mỹ và người biểu tình đã đụng độ trên đường phố lạnh giá của Minneapolis vào ngày 24.1 sau khi các đặc vụ bắn chết người lần thứ hai trong thành phố này chỉ trong vòng một tháng.

Video quay tại hiện trường cho thấy nhiều nhân viên Tuần tra Biên giới vật lộn trên mặt đất với một người đàn ông, dường như đã đánh người này trước khi nổ súng.

Truyền thông địa phương đã xác định người đàn ông bị giết là Alex Pretti (37 tuổi).

Hồ sơ công khai cho thấy ông Alex Pretti sống ở Minneapolis. Một số người tự nhận mình là đồng nghiệp cũ cho biết ông Pretti làm nghề y tá.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nhân viên Tuần tra Biên giới đã nổ súng tự vệ sau khi cố gắng tước vũ khí của một người đàn ông là công dân Mỹ.

Các quan chức liên bang cho biết người này đã tiếp cận họ với một khẩu súng ngắn và hai băng đạn.

Cảnh sát Minneapolis xịt hơi cay gần hiện trường vụ nổ súng tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ hôm 24.1 ẢNH: REUTERS

Không thể xác minh mô tả của Bộ An ninh Nội địa về các sự kiện.

Ông Gregory Bovino, một đặc vụ Tuần tra Biên giới chỉ huy các hoạt động ở Minneapolis, cho biết các đặc vụ của ông đang tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Ông Gregory Bovino, đặc vụ Tuần tra Biên giới, cho biết: “Đây có vẻ là một tình huống mà một cá nhân muốn gây thiệt hại tối đa và tàn sát lực lượng thực thi pháp luật".

Ông cũng cho biết vụ việc đang được điều tra.

Các nhà lãnh đạo địa phương đã đặt câu hỏi về lời giải thích đó sau đó trong ngày và Thống đốc Minnesota Tim Walz đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút 3.000 đặc vụ mà ông đã điều đến thành phố để trấn áp nhập cư.

Thống đốc Minnesota Tim Walz nói: “Tổng thống Donald Trump, tôi kêu gọi ông một lần nữa: Hãy rút lực lượng này khỏi Minnesota. Họ đang gieo rắc hỗn loạn và bạo lực. Chúng ta đã chứng kiến bạo lực chết người từ các đặc vụ liên bang hết lần này đến lần khác".

Các quan chức Minnesota sau đó cho biết các nhà điều tra của họ đã bị chặn lại tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng thành phố Brian O'Hara cho biết người đàn ông bị giết hôm 24.1 là một người sở hữu súng hợp pháp và không có tiền án tiền sự nào ngoài các vi phạm giao thông.

Vụ nổ súng hôm 24.1 đã thu hút hàng trăm người biểu tình đến khu phố nơi xảy ra vụ việc để phản đối, trong khi các đặc vụ đối phó bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Cảnh sát thành phố sau đó đã đến để kiểm soát đám đông, và tình hình đã lắng xuống sau khi các đặc vụ rời khỏi khu vực.

Một ngày trước sự việc này, hơn 10.000 người xuống đường trong điều kiện thời tiết giá lạnh để phản đối cuộc trấn áp.

Thống đốc Walz và các quan chức khác của Minnesota đã bất đồng với chính quyền Trump về vụ một đặc vụ nhập cư liên bang bắn chết cô Renee Good (37 tuổi).

Các quan chức của chính quyền Trump cũng cho rằng trong trường hợp đó đặc vụ đó đã hành động tự vệ, và từ chối cho phép các quan chức địa phương tham gia vào cuộc điều tra của họ.