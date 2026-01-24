Ông Trump có bình luận 'xúc phạm', đồng minh NATO chỉ trích

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 23.1 đã chỉ trích mạnh mẽ những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lực lượng NATO ở Afghanistan. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network, ông Trump tuyên bố lực lượng NATO đã cố ý tránh xa tiền tuyến.

"Mỹ chưa bao giờ cần họ. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự yêu cầu bất cứ điều gì từ họ. Bạn biết đấy, họ sẽ nói rằng họ đã gửi một số binh sĩ đến Afghanistan hoặc nơi này nơi kia, và họ đã làm thế. Họ lùi lại phía sau một chút, xa tiền tuyến một chút. Nhưng Mỹ đã rất tốt với châu Âu và nhiều quốc gia khác", ông Trump nói.

Vương quốc Anh mất 457 quân nhân ở Afghanistan, đây là cuộc chiến ở nước ngoài gây tổn thất sinh mạng lớn nhất của nước này kể từ những năm 1950.

Và không chỉ ông Starmer lên án những bình luận của tổng thống Mỹ.

Cựu đại tá Anh Stuart Tootle chia sẻ: "... thông điệp của tôi gửi đến ông Donald Trump sẽ là ông cần phải quay lại và nói rằng đây là những bình luận đáng hối tiếc. 'Tôi không có ý xúc phạm sự đóng góp mà Vương quốc Anh chắc chắn đã dành cho các hoạt động chiến đấu của Mỹ ở những nơi như Iraq, Afghanistan và các chiến trường khác'".

Các binh sĩ thuộc Trung đoàn Hoàng gia Scotland trong tang lễ của Đại úy Walter Barrie hồi năm 2012 ẢNH: REUTERS

Phát ngôn của ông Trump càng làm xấu đi thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh NATO vì tham vọng mua lại Greenland của ông.

Theo hiệp ước thành lập NATO, các thành viên bị ràng buộc bởi điều khoản phòng thủ tập thể được gọi là Điều 5, điều này coi một cuộc tấn công vào một thành viên là cuộc tấn công vào tất cả.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Al Carns cho biết lần duy nhất NATO viện dẫn Điều 5 là sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11.9.2001.

Ông Carns nói: "Về Afghanistan, thẳng thắn mà nói, điều này thật vô lý. Nhiều quân nhân dũng cảm và đáng kính từ nhiều quốc gia đã chiến đấu trên tuyến đầu. Nhiều người đã chiến đấu xa hơn nữa. Tôi đã 5 lần đến chiến đấu ở Afghanistan, nhiều lần cùng với các đồng nghiệp người Mỹ. Chúng tôi cùng nhau đổ máu, mồ hôi và nước mắt, và không phải ai cũng trở về nhà".

Một số quốc gia khác cũng mất binh sĩ ở Afghanistan, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý và Đan Mạch.

Cựu quân nhân Đan Mạch Niels Jespersen từng phục vụ ở Afghanistan. Ông cho biết tên của ba người lính trong đơn vị của mình được khắc trên các bức tường của đài tưởng niệm này ở Đan Mạch để vinh danh những quân nhân đã hy sinh.

Ông nói: "... chúng tôi đã chiến đấu và cùng đổ máu với những người anh em Mỹ của mình. Nên thật buồn khi nghe những lời này".

"... điều đó làm tôi buồn, nhưng nếu muốn nói về người biết cách tránh xa tiền tuyến thì đó chính là ông Trump, vì vậy ông ấy chắc cũng đủ hiểu biết để nói về vấn đề đó. Nhưng tôi nghĩ điều đó chủ yếu làm tôi buồn. Tôi biết rằng họ không đại diện cho tất cả người Mỹ, nhưng tôi cũng biết rằng một số đồng nghiệp cũ của tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump. Họ bỏ phiếu như vậy có lẽ không phải vì họ muốn ông ấy coi thường đồng minh của mình, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã ở hoàn cảnh đó rồi", ông Jespersen chia sẻ.