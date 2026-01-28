Giá Bitcoin hôm nay 28.1.2026: Tăng vọt sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy, giá Bitcoin hôm nay đã tăng 2,2% trong 24 giờ, từ dưới 88.000 USD lên 89.300 USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới cũng tăng 3,9%, vượt mốc 3.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 0,4%, đạt 3.010 tỉ USD. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin đồng loạt tăng trên 1% trong vòng 24 giờ qua.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa hôm nay 28.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng giá của Bitcoin diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại bang Iowa, hôm 27.1. Khi được hỏi liệu có lo ngại về sự suy yếu của đồng USD, ông Trump đáp: "Không, tôi nghĩ đồng USD vẫn tuyệt vời. Nói về giá trị, đồng USD vẫn đang hoạt động rất tốt, cứ nhìn vào các hoạt động kinh doanh của nước Mỹ mà xem".

Phát ngôn của ông Trump lập tức khiến giá đồng USD giảm mạnh. Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho rằng ông Trump đang phát tín hiệu ủng hộ đồng USD suy yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Nói cách khác, thị trường coi đây là cách ông Trump "bật đèn xanh" để các nhà giao dịch bán ra USD.

Việc đồng USD suy yếu đã tác động tích cực đến những tài sản có tính rủi ro cao như Bitcoin và tiền mã hóa khác.

Ngoài ra, các dữ liệu lịch sử đều cho thấy tháng 2 thường là thời gian Bitcoin có hiệu suất giá tích cực, do đó nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ sớm phục hồi trong tuần tới.

Theo Bitcoin Vector, dịch vụ nghiên cứu từ Swissblock và nhà phân tích nổi tiếng Willy Woo, một sự phân kỳ tăng giá đáng kể đang hình thành giữa giá Bitcoin và chỉ báo RSI (Relative Strength Index - Chỉ số Sức mạnh Tương đối). Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các thiết lập tương tự trong quá khứ đã mang lại lợi nhuận khoảng 10%.

"Chúng ta có thể đang ở giai đoạn khởi đầu của một đợt đảo chiều tăng giá mạnh. Khả năng cao Bitcoin có thể sớm quay lại vùng giá 95.000 USD", báo cáo của Bitcoin Vector nhấn mạnh.