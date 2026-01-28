Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 28.1.2026: Tăng vọt sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump

Khương Nha
Khương Nha
28/01/2026 13:15 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng vọt lên 89.000 USD sau phát biểu gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đồng USD.

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy, giá Bitcoin hôm nay đã tăng 2,2% trong 24 giờ, từ dưới 88.000 USD lên 89.300 USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới cũng tăng 3,9%, vượt mốc 3.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 0,4%, đạt 3.010 tỉ USD. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin đồng loạt tăng trên 1% trong vòng 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 28.1.2026: BTC tăng vọt sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa hôm nay 28.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng giá của Bitcoin diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại bang Iowa, hôm 27.1. Khi được hỏi liệu có lo ngại về sự suy yếu của đồng USD, ông Trump đáp: "Không, tôi nghĩ đồng USD vẫn tuyệt vời. Nói về giá trị, đồng USD vẫn đang hoạt động rất tốt, cứ nhìn vào các hoạt động kinh doanh của nước Mỹ mà xem".

Phát ngôn của ông Trump lập tức khiến giá đồng USD giảm mạnh. Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho rằng ông Trump đang phát tín hiệu ủng hộ đồng USD suy yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Nói cách khác, thị trường coi đây là cách ông Trump "bật đèn xanh" để các nhà giao dịch bán ra USD.

Việc đồng USD suy yếu đã tác động tích cực đến những tài sản có tính rủi ro cao như Bitcoin và tiền mã hóa khác.

Ngoài ra, các dữ liệu lịch sử đều cho thấy tháng 2 thường là thời gian Bitcoin có hiệu suất giá tích cực, do đó nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ sớm phục hồi trong tuần tới.

Theo Bitcoin Vector, dịch vụ nghiên cứu từ Swissblock và nhà phân tích nổi tiếng Willy Woo, một sự phân kỳ tăng giá đáng kể đang hình thành giữa giá Bitcoin và chỉ báo RSI (Relative Strength Index - Chỉ số Sức mạnh Tương đối). Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các thiết lập tương tự trong quá khứ đã mang lại lợi nhuận khoảng 10%.

"Chúng ta có thể đang ở giai đoạn khởi đầu của một đợt đảo chiều tăng giá mạnh. Khả năng cao Bitcoin có thể sớm quay lại vùng giá 95.000 USD", báo cáo của Bitcoin Vector nhấn mạnh.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 27.1.2026: BTC phục hồi nhẹ

Giá Bitcoin hôm nay 27.1.2026: BTC phục hồi nhẹ

Giá Bitcoin hôm nay có dấu hiệu phục hồi, được giao dịch quanh mốc 88.000 USD sau nhiều ngày giảm giá sâu, cả thị trường tiền mã hóa "xanh" trở lại.

Giá Bitcoin hôm nay 25.1.2026: Thủng đáy 90.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 24.1.2026: Biến động mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Khám phá thêm chủ đề

Giá Bitcoin hôm nay Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin thị trường tiền mã hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận