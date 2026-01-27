Giá Bitcoin hôm nay 27.1.2026: BTC phục hồi nhẹ

Dữ liệu từ TradingView và CoinTelegraph cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,21% so với hôm qua. Tính đến 9 giờ ngày 27.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 88.522 USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng khiến thị trường tiền mã hóa khởi sắc trở lại. Vốn hóa toàn thị trường đạt 3.000 tỉ USD, tăng 1,44% so với hôm qua. Các token khác như Ethereum, BNB, Solana, XRP tăng nhẹ khoảng 0,5%.

Giá Bitcoin tăng trở lại sau đợt bán tháo hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn dưới 90.000 USD. Việc thiếu hụt thanh khoản và khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tháng này vẫn khiến thị trường tiền mã hóa đứng trước nhiều rủi ro.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 27.1 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục rung lắc

Một trong những động lực khiến giá Bitcoin phục hồi là Strategy, công ty công khai tích trữ Bitcoin lớn nhất thế giới, thông báo mua thêm 2.932 BTC trong lúc thị trường bán tháo. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ hôm 26.1, mức giá trung bình Strategy mua vào là 90.061 USD.

Giao dịch này đã nâng tổng số Bitcoin Strategy nắm giữ lên 712.647 BTC, trị giá khoảng 54,19 tỉ USD, trung bình giá mua vào là 76.037 USD.

Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa vẫn phải chịu nhiều tác động, thương vụ của Strategy chưa đủ sức giúp thị trường đi vào quỹ đạo ổn định. Trong khi kim loại quý như vàng, bạc liên tục thiết lập kỷ lục giá mới, Bitcoin vẫn giao dịch yếu, dưới mốc 90.000 USD.

Các nhà phân tích tại Swissblock cho rằng việc thoát khỏi vùng giá 84.500 USD có thể giúp Bitcoin tránh được cú sập mang tính dây chuyền. Nhưng nếu không duy trì được mốc kháng cự này, tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể quay về vùng giá 74.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex cũng đưa ra nhận định thận trọng. Họ lưu ý rằng giá Bitcoin có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi 85.000 - 94.500 USD.

Đợt điều chỉnh giá của Bitcoin cũng gây áp lực lên các quỹ ETF Bitcoin. Tuần qua, ước tính đã có khoảng 1,3 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ, phản ánh tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư.

Jim Ferraioli, Giám đốc nghiên cứu và chiến lược tiền điện tử của Schwab, cho rằng có rất ít lý do để kỳ vọng vào một đợt tăng giá bền vững. Hiện tại, các dữ liệu về giao dịch trực tuyến, dòng vốn ETF hoặc vị thế trên thị trường phái sinh đều không có lợi cho bên mua.

Theo ông Ferraioli, một trong những chất xúc tác quan trọng có thể khiến thị trường tăng trưởng trở lại là Đạo luật Minh bạch. Tuy nhiên, đến nay đạo luật vẫn bị trì hoãn trong bối cảnh rạn nứt nội bộ và chính phủ Mỹ có thể bị đóng cửa. Cho đến khi luật được thông qua, Ferraioli dự đoán giá Bitcoin vẫn sẽ chỉ dao động trong phạm vi hẹp từ 80.000 đến 90.000 USD. Các tổ chức lớn sẽ tiếp tục quan sát, dòng tiền chưa được khai thông.

Dữ liệu cho thấy chỉ số Coinbase Premium tiếp tục giảm mạnh và mở rộng, cho thấy áp lực bán Bitcoin trên sàn Coinbase mạnh hơn đáng kể so với các sàn giao dịch khác. Trong khi đó, các chuyên gia của CryptoQuant cho rằng chỉ số Coinbase Premium Index đang ở mức dưới 0, cho thấy áp lực bán tiếp tục.

Trong lịch sử, việc Coinbase Premium duy trì mức âm kéo dài thường gắn liền với "dòng vốn chuyển khỏi các sàn giao dịch". Điều này đồng nghĩa người chơi đang tìm cách tháo chạy. Dựa trên các dữ liệu vào năm 2021 và 2024, các chuyên gia dự đoán kịch bản tồi tệ nhất của Bitcoin trong năm nay là có thể giảm sâu xuống 66.800 USD.