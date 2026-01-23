Thái Lan tham vọng trở thành trung tâm tiền mã hóa của khu vực

Tờ Bangkok Post dẫn lời Phó tổng thư ký Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Jomkwan Kongsakul cho biết, cơ quan quản lý dự định ban hành hướng dẫn chính thức hỗ trợ việc thành lập các quỹ ETF tiền mã hóa tại Thái Lan vào đầu năm 2026, cùng với các nỗ lực nhằm cho phép giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa trên Sàn giao dịch Hợp đồng tương lai (TFEX).

ETF (Exchange Traded Fund) là quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của các tài sản như chứng khoán, cổ phiếu và tiền mã hóa. Tháng 1.2024, Mỹ đã phê duyệt cho các quỹ ETF Bitcoin đầu tiên, mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp tiền mã hóa. Các quỹ ETF giúp nhà đầu tư phổ thông dễ tiếp cận tiền số hơn, không cần trực tiếp nắm giữ và mở đường cho thị trường tiền số gia nhập vào nguồn vốn truyền thống.

"Một lợi thế quan trọng của các quỹ ETF tiền mã hóa là tính dễ tiếp cận. Chúng loại bỏ những lo ngại về việc bị hack và bảo mật ví, vốn là rào cản lớn đối với nhiều nhà đầu tư", bà Kongsakul nói.



Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Động thái này phản ánh nỗ lực của Thái Lan nhằm điều chỉnh khuôn khổ thị trường vốn để phù hợp với xu hướng đầu tư toàn cầu, khi tài sản kỹ thuật số ngày càng được các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chấp nhận rộng rãi. Tại Mỹ, tiền mã hóa được xem là "một loại tài sản khác" và các nhà đầu tư có thể phân bổ tối đa 5% trong danh mục đầu tư cho loại hình này.

Theo cơ quan quản lý, các quỹ ETF tiền mã hóa được xem là đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Thái Lan. SEC cũng đặc biệt chú ý đến nhóm tạo lập thị trường để đảm bảo thanh khoản và công nhận tài sản kỹ thuật số là tài sản chính thức theo luật Phái sinh.

Thái Lan đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tiền mã hóa khu vực dành cho các tổ chức đầu tư. Trong khi đó, giao dịch bán lẻ vẫn phổ biến dù thanh toán bằng tiền mã hóa là phạm pháp ở quốc gia này. Sàn giao dịch lớn nhất nước này, Bitkub, ghi nhận khối lượng giao dịch hằng ngày khoảng 60 triệu USD.

Bà Kongsakul cho biết hội đồng quản trị của SEC đã phê duyệt về nguyên tắc các quỹ ETF tiền mã hóa và đang trong giai đoạn hoàn thiện các quy tắc đầu tư và hoạt động.

Cơ quan này cũng hợp tác với Ngân hàng Trung ương Thái Lan về chương trình thử nghiệm mã hóa token. Cơ quan này muốn mở rộng việc sử dụng token kỹ thuật số cho đầu tư. Ngoài các danh mục hiện tại, SEC Thái Lan muốn trái phiếu và cổ phiếu được mã hóa. "Dù trước đây đã có một số thách thức về pháp lý và quy định, nhưng năm nay SEC sẽ khuyến khích các nhà phát hành token trái phiếu tham gia vào chương trình thử nghiệm", bà Jomkwan Kongsakul cho biết.

SEC đang siết chặt việc giám sát với những người được gọi là "người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính. Bà Kongsakul cho biết, "bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến chứng khoán hoặc lợi nhuận đầu tư đều yêu cầu phải có sự ủy quyền thích hợp với tư cách là cố vấn đầu tư hoặc nhà môi giới".

Trong 2025, cơ quan quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số đã đình chỉ 47.692 tài khoản trung gian, phản ánh những nỗ lực thực thi pháp luật được siết chặt trong toàn ngành. Song song đó, Thái Lan cũng tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của thị trường tiền mã hóa với tham vọng trở thành trung tâm của khu vực trong lĩnh vực mới nổi này.