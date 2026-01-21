Giá Bitcoin hôm nay 21.1.2026: BTC sập sâu, thủng đáy 88.000 USD

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã giảm 3,9% so với hôm qua. Lúc 10 giờ ngày 21.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 88.916 USD. Trước đó có lúc Bitcoin thủng đáy 88.000 USD, rơi thẳng về vùng giá 87.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Vốn hóa toàn thị trường giảm 3,92%, xuống còn 3.010 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới bị sập giá mạnh, giảm 7,25%, quay về vùng giá 2.960 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP cũng lần lượt giảm 5,56%, 5,21% và 3,67%.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 21.1 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thị trường tiền mã hóa và chứng khoán đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới lên Đan Mạch. Đáp lại, các quốc gia châu Âu bày tỏ thái độ không dễ thỏa thuận. Việc này khiến các nhà đầu tư tiền mã hóa và cổ phiếu có lập trường thận trọng hơn. Chỉ số S&P 500 giảm 1,9%, trong khi giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới.

Vì sao giá Bitcoin sập sâu?

Từ đầu tuần này, giá Bitcoin liên tục giảm sâu do những diễn biến bất thường của địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Nhà đầu tư, tỉ phú Ray Dalio nói với CNBC rằng: "Một giai đoạn mới của xung đột tài chính toàn cầu đã nhen nhóm. Bất ổn chính trị và căng thẳng kinh tế ngày càng phức tạp".

Trước đây, những bất ổn này là điều kiện thuận lợi cho thị trường tiền mã hóa, nhưng hiện tại, vàng và bạc mới là những tài sản có hiệu suất vượt trội. Vốn hóa thị trường của kim loại quý này đã tăng lên 5.300 tỉ USD.

Bitcoin xếp thứ tám trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu với vốn hóa đạt 1.800 tỉ USD. Vị thế của Ethereum thậm chí mong manh hơn khi chỉ đạt 360 tỉ USD, xếp thứ 42 toàn cầu. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 32% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10.2025.

Sự chú ý của các nhà đầu tư đã chuyển sang các rủi ro kinh tế vĩ mô khi các ngân hàng trung ương đối mặt áp lực ngày càng tăng từ chi phí phát hành nợ cao hơn. Trong khi đó, Financial Times cho biết Nhật Bản dự kiến tổ chức một cuộc bầu cử sớm, có thể trao cho Thủ tướng Sanae Takaichi quyền đẩy nhanh các biện pháp kích thích kinh tế. Nợ công của Nhật Bản hiện đã vượt quá 200% tổng sản phẩm quốc nội.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Theo báo cáo của TD Securities, động thái này ở Nhật Bản đã lan sang Mỹ, Anh, Canada và các thị trường khác.

Những rủi ro lây lan này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, khiến thị trường tiền điện tử dễ bị tổn thương. Hiện tại, cơ hội để Bitcoin lấy lại mốc 95.000 USD và Ethereum xem xét lại mức giá 3.300 USD phần lớn phụ thuộc vào việc Tổng thống Trump có đạt được thỏa thuận nào đó với các nguyên thủ quốc gia châu Âu hay không.

Nhóm phân tích thị trường của CoinDesk cho biết nếu Bitcoin giảm xuống dưới mức 87.586 USD, tất cả lợi nhuận đạt được trong năm nay sẽ biến mất, chỉ sau chưa đầy ba tuần đầu năm.

Khi Bitcoin tăng vọt lên mức 96.000 USD vào đầu tháng, nhiều người lạc quan dự báo giá sẽ sớm cán mốc 100.000 USD. Tuy nhiên, đợt bán tháo gần đây cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Trước đó, nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt dự đoán giá Bitcoin có thể giảm xuống mức 58.000 - 62.000 USD. Trong khi đó, dữ liệu từ blockchain cho thấy Bitcoin có khả năng giảm xuống dưới 80.000 USD.