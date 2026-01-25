Giá Bitcoin hôm nay 25.1.2026: Thủng đáy 90.000 USD

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm 0,3% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 20 ngày 25.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 89.121 USD.

Như vậy, chỉ trong một tuần, Bitcoin đã mất hơn 6% giá trị, giảm mạnh từ 95.000 USD xuống còn dưới 90.000 USD. Bảy ngày qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua một chuyến "tàu lượn" với nhiều biến động lớn.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến ngày 25.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự kiện ảnh hưởng đến giá Bitcoin

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa nói chung đã khởi đầu tuần mới trong hoảng loạn khi Bitcoin bất ngờ sập mạnh từ vùng giá 95.000 USD hôm 19.1 xuống 92.000 USD. Cú điều chỉnh bất ngờ đã thổi bay hơn 860 triệu USD của người chơi trên thị trường phái sinh trong vòng 24 giờ.

Một ngày sau đó, thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế thương mại lên Đan Mạch và các nước châu Âu. Giá Bitcoin liên tục giằng co ở mốc 92.000 USD, trong khi kim loại quý như vàng, bạc tiếp tục lập đỉnh. Diễn biến giá không như kỳ vọng đã khiến tâm lý lạc quan của nhà đầu tư tiền mã hóa giảm đi đáng kể.

Đến ngày 21.1, nỗi lo của người chơi đã thành hiện thực. Bitcoin sập sâu xuống vùng giá 88.000 USD khi cuộc chiến thuế quan của ông Trump trở nên căng thẳng. Các ngân hàng trung ương đối mặt áp lực ngày càng tăng từ chi phí phát hành nợ cao hơn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Theo báo cáo của TD Securities, động thái này ở Nhật Bản đã lan sang Mỹ, Anh, Canada và các thị trường khác. Những rủi ro lây lan này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, khiến thị trường tiền điện tử dễ bị tổn thương.

Sau cú sập bất ngờ, ngày 22.1, thị trường tiền mã hóa lại có dấu hiệu phục hồi khi ông Trump thôi dọa áp thuế. Bitcoin quay lại mốc kháng cự quan trọng 90.000 USD. Tại Mỹ, một trong những đạo luật mang tính cách mạng với thị trường tiền mã hóa - Đạo luật CLARITY - bị trì hoãn vào phút chót do những rạn vỡ từ bên trong.

Cùng lúc này, tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã mở cổng cho phép các công ty đăng ký thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo quy định, 30 ngày sau khi tổ chức nộp đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. 6 tháng từ sau khi sàn đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư phải chuyển tài sản về sàn trong nước nếu không muốn vướng các quy định pháp lý và bị phạt.

Trong khi đó, Thái Lan cũng tuyên bố tham vọng trở thành trung tâm của khu vực trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nước này lên kế hoạch ban hành các quy định mới về giao dịch ETF và hợp đồng tương lai. Dự kiến ETF Bitcoin đầu tiên có thể được thông qua vào đầu năm 2026.

Thị trường tiền mã hóa tuần này khép lại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Các xung đột địa chính trị và kinh tế vĩ mô tác động tiêu cực đến thị trường. Nhà đầu tư bắt đầu chuyển tài sản lên các sàn giao dịch, chuẩn bị cho cuộc bán tháo. Hầu hết dự đoán về thị trường tiền mã hóa đều cho thấy giá Bitcoin có xu hướng giảm trong thời gian tới.