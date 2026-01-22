Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 22.1.2026: BTC tăng khi ông Trump thôi dọa áp thuế

Khương Nha
Khương Nha
22/01/2026 12:56 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ quay đầu, tăng mạnh lên vùng 90.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế sau cuộc gặp "hiệu quả" với người đứng đầu NATO.

"Nhờ cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte, chúng tôi đã xác nhận khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland, trên thực tế là cả khu vực Bắc Cực. Nếu hoàn tất, giải pháp này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ và tất cả thành viên NATO", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 21.1.

Thông báo này lập tức ảnh hưởng tích cực đến thị trường tiền mã hóa. Bitcoin tăng vọt từ vùng giá 87.000 USD lên 90.000 USD sau thông báo của ông Trump.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 1,21%. Tính đến 11 giờ ngày 22.1, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 90.030 USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 22.11.2026: BTC quay đầu tăng giá khi ông Trump thôi dọa áp thuế - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 11 giờ ngày 22.1

ẢNH: Chụp màn hình

Trong vòng 24 giờ qua, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục biến động mạnh, giảm từ 90.000 USD xuống 87.000 USD rồi lại quay đầu tăng giá. Các token khác như Ethereum, BNB, Solana cũng giảm giá nhẹ so với hôm qua. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa đạt 3.040 tỉ USD, tăng 0,74%.

Ngoài việc ông Trump rút lại lời đe dọa về thuế quan, tin tức tích cực ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa là việc Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, đã mua thêm 22.305 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 709.715 BTC.

Thương vụ này đánh dấu sự tăng tốc mạnh của Strategy về nhu cầu mua vào so với hầu hết các tháng trong năm 2025. Đây cũng là thương vụ mua lớn nhất của công ty từ tháng 2 năm ngoái, khi họ mua 20.356 BTC trị giá khoảng 2 tỉ USD. 

Strategy đẩy mạnh mua vào diễn ra sau thời kỳ bất ổn đối với các kho dự trữ tài sản kỹ thuật số (DAT) vào đợt tăng giá năm 2025, vốn được nhiều người gọi là bong bóng.

James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, cho biết thị trường đang chuẩn bị đánh giá lại xem những DAT nào sẽ tồn tại bằng cách thực sự phù hợp với mô hình tích lũy. "Tương lai của DAT sẽ nằm ở những nguyên tắc cơ bản nhất: Quản lý ngân quỹ có kỷ luật, mô hình kinh doanh đáng tin cậy và kỳ vọng thực tế về vai trò của tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp", Butterfill nhận định.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 21.1.2026: BTC sập sâu, thủng đáy 88.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 21.1.2026: BTC sập sâu, thủng đáy 88.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay liên tục giảm sốc trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn khi lãi suất trái phiếu của chính phủ Nhật bị bán tháo, cuộc chiến thuế quan của Mỹ và châu Âu có dấu hiệu leo thang.

Việt Nam mở cổng đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Giá Bitcoin hôm nay 20.1.2026: Thị trường 'nín thở' trước cuộc chiến thuế quan của ông Donald Trump

Khám phá thêm chủ đề

Giá Bitcoin hôm nay giá Bitcoin Donald Trump tiền mã hóa Bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận