Giá Bitcoin hôm nay 22.1.2026: BTC tăng khi ông Trump thôi dọa áp thuế

"Nhờ cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte, chúng tôi đã xác nhận khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland, trên thực tế là cả khu vực Bắc Cực. Nếu hoàn tất, giải pháp này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ và tất cả thành viên NATO", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 21.1.

Thông báo này lập tức ảnh hưởng tích cực đến thị trường tiền mã hóa. Bitcoin tăng vọt từ vùng giá 87.000 USD lên 90.000 USD sau thông báo của ông Trump.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 1,21%. Tính đến 11 giờ ngày 22.1, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 90.030 USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 11 giờ ngày 22.1 ẢNH: Chụp màn hình

Trong vòng 24 giờ qua, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục biến động mạnh, giảm từ 90.000 USD xuống 87.000 USD rồi lại quay đầu tăng giá. Các token khác như Ethereum, BNB, Solana cũng giảm giá nhẹ so với hôm qua. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa đạt 3.040 tỉ USD, tăng 0,74%.

Ngoài việc ông Trump rút lại lời đe dọa về thuế quan, tin tức tích cực ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa là việc Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, đã mua thêm 22.305 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 709.715 BTC.

Thương vụ này đánh dấu sự tăng tốc mạnh của Strategy về nhu cầu mua vào so với hầu hết các tháng trong năm 2025. Đây cũng là thương vụ mua lớn nhất của công ty từ tháng 2 năm ngoái, khi họ mua 20.356 BTC trị giá khoảng 2 tỉ USD.

Strategy đẩy mạnh mua vào diễn ra sau thời kỳ bất ổn đối với các kho dự trữ tài sản kỹ thuật số (DAT) vào đợt tăng giá năm 2025, vốn được nhiều người gọi là bong bóng.

James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, cho biết thị trường đang chuẩn bị đánh giá lại xem những DAT nào sẽ tồn tại bằng cách thực sự phù hợp với mô hình tích lũy. "Tương lai của DAT sẽ nằm ở những nguyên tắc cơ bản nhất: Quản lý ngân quỹ có kỷ luật, mô hình kinh doanh đáng tin cậy và kỳ vọng thực tế về vai trò của tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp", Butterfill nhận định.