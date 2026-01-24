Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 24.1.2026: Biến động mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Khương Nha
Khương Nha
24/01/2026 09:17 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc mạnh khi tăng vọt từ 88.000 USD lên 90.000 USD rồi nhanh chóng rơi về vùng giá 89.000 USD trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 0,29% so với hôm qua. Tính đến 5 giờ 40 ngày 24.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 89.598 USD. Trước đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã có đợt điều chỉnh mạnh khi tăng vọt từ 88.629 USD lên 90.870 USD lúc 0 giờ 30 rồi liên tục lao dốc xuống mốc 89.000 USD chỉ vài giờ sau đó.

Giá Bitcoin hôm nay 24.12.2026: Biến động mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 6 giờ ngày 24.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đạt 3.020 tỉ USD, trong đó Bitcoin chiếm 1.790 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, BNB, XRP đều tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua.

Diễn biến giá Bitcoin đảo chiều khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang "theo dõi Iran". Theo Reuters, quân đội Mỹ đang di chuyển thêm nhiều khí tài quân sự tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, Tổng tư lệnh Mohammad Pakpour của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhận mệnh lệnh từ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran nóng trở lại lập tức ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, trong đó những thị trường nhạy cảm như tiền mã hóa phản ứng nhanh hơn cả.

Trong khi đó, các phân tích kỹ thuật cho thấy giá Bitcoin đang có xu hướng giảm. Công ty phân tích CryptoQuant cho biết những người nắm giữ Bitcoin đang chuyển từ trạng thái lời sang lỗ, lần đầu tiên sau hơn hai năm, báo hiệu sự suy giảm đáng kể về sức mạnh thị trường.

Nhà phân tích của Merlijn The Trader viết trên X rằng, giá Bitcoin đang quay lại mức hỗ trợ 89.000 - 90.000 USD. Nếu không giữ được mốc kháng cự này, Bitcoin có thể quay về đáy 84.000 USD. 

Đợt bán tháo gần đây đã khiến tỷ giá BTC/USD giảm 9% so với mức cao nhất năm 2026 là 97.930 USD. Kết quả là Bitcoin đã mất các mức hỗ trợ quan trọng, báo hiệu áp lực bán ngày càng tăng.

Trên thị trường dự đoán giá, xác suất Bitcoin tăng lên 100.000 USD trong tháng này hiện còn dưới 10%. Đa số nhà giao dịch trên Polymarket và Kalshi không kỳ vọng BTC sẽ quay trở lại mức giá sáu chữ số trong vòng bảy ngày tới. 

