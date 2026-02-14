Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ sẽ chi hơn 38 tỉ USD để mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư

Văn Khoa
Văn Khoa
14/02/2026 11:03 GMT+7

Cơ quan quản lý nhập cư Mỹ có kế hoạch tăng đáng kể số lượng người nhập cư mà họ có thể giam giữ vào cuối năm 2026, dành ra hơn 38 tỉ USD để mua và cải tạo các trung tâm giam giữ, theo AFP.

Động thái nói trên sẽ tăng sức chứa của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) lên 92.600 giường khi ICE dự đoán sẽ có các "chiến dịch thực thi pháp luật và bắt giữ gia tăng trong năm 2026", theo AFP.

Mỹ sẽ chi hơn 38 tỉ USD để mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư - Ảnh 1.

Những đặc vụ liên bang Mỹ thực thi luật nhập cư bắt giữ một người đàn ông tại bãi đậu xe của cửa hàng H-Mart ở làng Niles thuộc bang Illinois (Mỹ) vào ngày 31.10.2025

Ảnh: AFP

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một chiến dịch gây tranh cãi về việc trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ, hướng tới mục tiêu giam giữ 100.000 người.

ICE sẽ mua và cải tạo 8 "trung tâm giam giữ quy mô lớn" và 16 "địa điểm xử lý" vào cuối năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 30.9, theo AFP dẫn một tài liệu có tiêu đề "Sáng kiến Tái cấu trúc trung tâm giam giữ của ICE".

ICE cũng sẽ mua 10 cơ sở mà ICE đã vận hành. Tài liệu cho biết thêm ICE sẽ sử dụng 38,3 tỉ USD từ quỹ có sẵn trong dự luật chi tiêu đặc biệt của Tổng thống Trump, được thông qua trong năm ngoái.

Thẩm phán ra lệnh thả cậu bé 5 tuổi bị đặc vụ nhập cư Mỹ bắt giữ

Các trung tâm giam giữ "lớn" sẽ chứa từ 7.000 đến 10.000 người, trong khi các địa điểm xử lý nhỏ hơn sẽ chứa từ 1.000 đến 1.500 người, theo tài liệu mới. ICE dự kiến các cơ sở mới sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 30.11, theo AFP.

Tài liệu mới do thống đốc bang New Hampshire công bố hôm 12.2. Dự kiến một trong những cơ sở giam giữ mới của ICE sẽ được đặt ở bang Hampshire.

Khi ông Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025, có khoảng 40.000 người bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ của ICE, một con số tăng đều đặn trong bối cảnh có những báo cáo về tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ.

Tin liên quan

Diễn biến khó lường trong truy quét nhập cư tại Mỹ

Diễn biến khó lường trong truy quét nhập cư tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp điều chỉnh cách tiếp cận với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch bắt người nhập cư.

Ông Trump dọa tước quốc tịch người nhập cư phạm tội lừa đảo

Mỹ tiếp tục siết nhập cư, số người bị trục xuất sắp 'bùng nổ'

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ nhập cư ICE Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận