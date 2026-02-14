Mỹ sẽ chi hơn 38 tỉ USD để mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư

Động thái nói trên sẽ tăng sức chứa của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) lên 92.600 giường khi ICE dự đoán sẽ có các "chiến dịch thực thi pháp luật và bắt giữ gia tăng trong năm 2026", theo AFP.

Những đặc vụ liên bang Mỹ thực thi luật nhập cư bắt giữ một người đàn ông tại bãi đậu xe của cửa hàng H-Mart ở làng Niles thuộc bang Illinois (Mỹ) vào ngày 31.10.2025 Ảnh: AFP

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một chiến dịch gây tranh cãi về việc trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ, hướng tới mục tiêu giam giữ 100.000 người.

ICE sẽ mua và cải tạo 8 "trung tâm giam giữ quy mô lớn" và 16 "địa điểm xử lý" vào cuối năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 30.9, theo AFP dẫn một tài liệu có tiêu đề "Sáng kiến Tái cấu trúc trung tâm giam giữ của ICE".

ICE cũng sẽ mua 10 cơ sở mà ICE đã vận hành. Tài liệu cho biết thêm ICE sẽ sử dụng 38,3 tỉ USD từ quỹ có sẵn trong dự luật chi tiêu đặc biệt của Tổng thống Trump, được thông qua trong năm ngoái.

Thẩm phán ra lệnh thả cậu bé 5 tuổi bị đặc vụ nhập cư Mỹ bắt giữ

Các trung tâm giam giữ "lớn" sẽ chứa từ 7.000 đến 10.000 người, trong khi các địa điểm xử lý nhỏ hơn sẽ chứa từ 1.000 đến 1.500 người, theo tài liệu mới. ICE dự kiến các cơ sở mới sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 30.11, theo AFP.

Tài liệu mới do thống đốc bang New Hampshire công bố hôm 12.2. Dự kiến một trong những cơ sở giam giữ mới của ICE sẽ được đặt ở bang Hampshire.

Khi ông Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025, có khoảng 40.000 người bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ của ICE, một con số tăng đều đặn trong bối cảnh có những báo cáo về tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ.