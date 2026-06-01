Tây Ban Nha giải quyết tình trạng cư trú cho nhiều người nhập cư

Một thuyền chở người nhập cư đến Tây Ban Nha vào năm 2023 ảnh: reuters

Hạn chót nộp đơn là ngày 30.6, và quá trình này dự kiến sẽ mất 3 tháng sau khi nộp hồ sơ. Nếu được chấp thuận, người nhập cư trưởng thành sẽ có giấy phép cư trú và làm việc hiệu lực trong một năm. Sau đó, họ sẽ phải chứng minh có việc làm để duy trì giấy phép cư trú. Đối với trẻ vị thành niên, tình trạng cư trú được hợp pháp hóa trong 5 năm.

Để xin hợp pháp hóa tình trạng cư trú ở Tây Ban Nha, người nhập cư phải đáp ứng một số yêu cầu và cung cấp các giấy tờ cần thiết. Ngoài hộ chiếu, người nhập cư phải chứng minh họ đã ở Tây Ban Nha trước ngày 1.1.2026 và đã cư trú liên tục ít nhất 5 tháng tính đến thời điểm nộp đơn. Bằng chứng có thể bao gồm giấy chứng nhận đăng ký cư trú, hồ sơ y tế hoặc giấy tờ cho thấy con cái họ đang theo học tại các trường của nước này.