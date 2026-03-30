Thế giới

Tây Ban Nha đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ chống Iran

Văn Khoa
30/03/2026 20:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 30.3 thông báo chính phủ nước này đã đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ chống Iran.

"Các căn cứ không được phép, và tất nhiên việc sử dụng không phận Tây Ban Nha cho những hoạt động liên quan đến xung đột ở Iran cũng không được phép", Bộ trưởng Robles nói với các phóng viên, xác nhận thông tin từ nhật báo El Pais.

Máy bay ném bom B-1 Lancer của Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào ngày 14.3. Fairford là một trong hai căn cứ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng cho "các hoạt động phòng thủ cụ thể vào Iran" để phá hủy tên lửa Iran ngay tại nguồn, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh

Việc Tây Ban Nha từ chối hợp tác đã "làm phức tạp" các hoạt động quân sự của Mỹ bằng cách buộc các máy bay ném bom phải thay đổi lộ trình trên đường đến Trung Đông, theo El Pais. Cũng theo tờ báo này, việc quá cảnh hoặc hạ cánh của máy bay chỉ được phép trong trường hợp khẩn cấp.

“Quyết định này là một phần trong quyết định do chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra, đó là không tham gia hoặc đóng góp vào một cuộc chiến đơn phương và trái với luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser khi được hỏi liệu quyết định đóng cửa không phận Tây Ban Nha có thể làm xấu đi quan hệ với Mỹ hay không.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nổi lên như một nhà lãnh đạo phương Tây cấp cao nhất kiên quyết phản đối cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran từ ngày 28.2.

Lập trường của ông Sanchez đã khiến Mỹ tức giận, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại trong cuộc xung đột chính sách mới nhất giữa hai bên.

Tây Ban Nha đã chọc giận Tổng thống Trump khi từ chối đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng của từng nước thành viên NATO lên 5% GDP theo yêu cầu của chủ nhân Nhà Trắng.

