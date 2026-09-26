Ông Trump bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày, để ngỏ đòn quân sự với Iran?

Theo The Wall Street Journal ngày 25.9 dẫn các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đã bác đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran và nói với các trợ lý rằng Washington có thể nối lại các cuộc không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tay khi bước lên trực thăng ở Washington D.C ngày 23.9.2026

ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức này, ông Trump hoài nghi khả năng Iran chấp nhận những điều kiện do Mỹ đưa ra, dù trước đó từng dự đoán Tehran sẽ tìm kiếm một thỏa thuận sau bầu cử. Tuy nhiên, lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có thể thay đổi trong những tuần tới.

Đề xuất của Iran đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm tiến tới mở lại eo biển Hormuz, tạm ngừng các cuộc giao tranh trong khu vực và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Đổi lại, Iran đề nghị Mỹ dỡ phong tỏa hàng hải, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và giải phóng một phần tài sản Iran bị đóng băng, theo Reuters.

Theo The Wall Street Journal, chính quyền Mỹ đã thông báo với Iran và các bên trung gian rằng ông Trump hiện chưa có ý định dỡ phong tỏa hàng hải.

Vài giờ sau khi Iran công bố kế hoạch 7 ngày và xuất hiện thông tin Washington đã bác đề xuất này, ông chủ Nhà Trắng ngày 26.9 đã đăng trên mạng Truth Social hình ảnh eo biển Hormuz được khoanh tròn với dòng chữ "eo biển Trump".

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian quy trách nhiệm cho Mỹ về tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, cho rằng việc hạn chế các tuyến tiếp tế của Iran đã dẫn tới phản ứng từ Tehran.

"Giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz có thể thực hiện được thông qua đàm phán, chứ không phải bằng vũ lực", ông Pezeshkian nói, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này có thể tiếp tục mở cửa cho thương mại nếu hai bên giải quyết được bất đồng.

Tổng thống Iran gửi thông điệp mới cho Mỹ về xung đột

Nhà lãnh đạo Iran cho biết Qatar và Pakistan đang làm trung gian, chuyển thông điệp giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, ông nói Iran "không còn tin tưởng" vào các cuộc đàm phán với Mỹ sau những đợt tấn công và trừng phạt liên tiếp.

Tehran cũng bác cáo buộc của ông Trump rằng Iran cố tình kéo dài đàm phán. Ông Pezeshkian cho biết nước này muốn Mỹ trở lại khuôn khổ ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 nếu Washington thực sự sẵn sàng cho hòa bình. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho rằng hai bên nên đạt thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, ông Trump không muốn quay lại một chiến dịch quân sự quy mô lớn, một phần vì Washington muốn bảo toàn kho vũ khí cho các tình huống khác. Các quan chức Mỹ nói với Axios rằng Washington vẫn duy trì lực lượng trong khu vực để bảo đảm khả năng nối lại hoạt động quân sự nếu cần thiết.

Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này, ông Trump cho biết ông đang đứng trước một "quyết định lớn" nếu đàm phán với Tehran thất bại. Ông đồng thời phủ nhận việc chính sách Iran bị chi phối bởi bầu cử giữa nhiệm kỳ, dù nhiều lần dự đoán Tehran có thể tìm kiếm một thỏa thuận sau ngày 3.11.

Ông Paul Musgrave, phó giáo sư chính trị học tại Đại học Georgetown (Qatar), nhận định rằng ông Trump vừa có động lực muốn giá dầu và xăng hạ nhiệt, vừa không muốn tạo cảm giác Washington đang vội vàng kết thúc xung đột. "Nếu phía Mỹ tin rằng Iran thực sự đang cố gắng đạt được một thỏa thuận vì áp lực kinh tế, điều đó có thể khiến Washington cho rằng đây là lúc gia tăng sức ép hơn nữa", theo Al Jazeera dẫn lời ông Musgrave.