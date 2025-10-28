Tổng thư ký LHQ nêu lý do Hội đồng Bảo an 'tê liệt'

Ông Guterres nhấn mạnh rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ - gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp - đã lạm dụng quyền phủ quyết để bảo vệ lợi ích riêng, khiến cơ quan này gần như "tê liệt" trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều này đã làm xói mòn uy tín của tổ chức liên chính phủ toàn cầu này, theo Channel NewsAsia.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - LHQ lần thứ 15 tại Malaysia ngày 27.10.2025

ẢNH: AFP

"Đúng là Hội đồng Bảo an phần lớn bị tê liệt liên quan các vấn đề quan trọng… và lý do là sự chia rẽ giữa các siêu cường. Mọi người nên gọi đúng tên và quy trách nhiệm cho (họ)", theo ông Guterres.

Ông cho rằng cơ cấu hiện nay của Hội đồng Bảo an LHQ là "lỗi thời và không phản ánh thực tế thế giới hiện đại". Vị Tổng thư ký LHQ kêu gọi: "Chúng ta cần cải tổ Hội đồng Bảo an. (Hội đồng hiện có) 3 thành viên thường trực châu Âu, một thành viên châu Á… không có châu Phi, không có châu Mỹ Latinh. Cơ cấu thành phần cần phải thay đổi và thích ứng với thực tế hiện nay".

Trả lời Channel NewsAsia bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 27.10, ông Guterres cho biết các cuộc xung đột ở Gaza và Biển Đông là những chủ đề trọng tâm tại hội nghị lần này.

Liên quan về vấn đề Biển Đông, ông Guterres khen ngợi những nỗ lực của ASEAN trong việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử, bày tỏ hy vọng tiến trình sẽ đạt kết quả tích cực. "Chúng tôi rất ủng hộ việc tránh mọi sự cố. Chúng tôi rất ủng hộ tự do hàng hải. Chúng tôi rất ủng hộ việc tuân thủ các chuẩn mực được quy định trong Công ước LHQ về Luật Biển", ông nói.

Về tình hình Gaza, ông Guterres gọi lệnh ngừng bắn đạt được ngày 10.10 là "thành tựu cực kỳ tích cực" sau 2 năm giao tranh khốc liệt giữa Hamas và Israel. Dù thừa nhận thỏa thuận trên còn mong manh, ông khẳng định đây là "phao cứu sinh" giúp viện trợ nhân đạo có thể đến được với người dân trong vùng chiến sự.