TikTok đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện với tiểu bang Alabama

Đây là một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện đã đạt được trước khi phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 28.9. Năm 2025, chính quyền bang Alabama kiện TikTok với cáo buộc nền tảng này có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ.

Nguyên đơn lập luận rằng "đặc tính gây nghiện" của TikTok, cụ thể là thuật toán quản lý nội dung mang tính đặc thù cao được thiết lập để phục vụ chính xác sở thích của người dùng, có hại cho trẻ em, và công ty biết về những tác hại đó.

TikTok đang đối mặt hàng loạt vụ kiện Ảnh: AP

Theo thỏa thuận dàn xếp, TikTok sẽ thực hiện một số thay đổi ở cấp độ nền tảng cho người dùng vị thành niên, bao gồm tùy chọn để người dùng chọn nguồn cấp nội dung không được cá nhân hóa. TikTok cũng sẽ thực hiện giới hạn thời gian 2 giờ mỗi ngày và cấm sử dụng vào ban đêm từ 0 giờ đến 6 giờ. Người dùng trẻ ở Alabama cũng sẽ được nhắc "tạm dừng hiệu quả" sau 15 phút sử dụng liên tục và một lần nữa ở mức 60 và 90 phút.

Thỏa thuận trên đánh dấu lần đầu tiên TikTok dàn xếp được với một bang của Mỹ trong loạt vụ kiện về tác động từ mạng xã hội đối với sức khỏe của trẻ vị thành niên. Ít nhất 27 bang khác và Washington D.C cũng đã đưa ra những vụ kiện tương tự. TikTok còn đối mặt với hàng ngàn vụ kiện do các cá nhân, học khu và chính quyền địa phương khởi xướng, liên quan những tác động bị cho là gây hại đối với sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ, theo Reuters.