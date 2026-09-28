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Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Ukraine xin lỗi vì phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận giữ kín thông tin về việc chuyển giao hai tù binh CHDCND Triều Tiên cho Seoul, theo AFP ngày 28.9.

Sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Liên Hiệp Quốc rằng nước ông đã gửi hai binh sĩ Triều Tiên tới Hàn Quốc, đồng thời nói thêm rằng việc bắt sống họ không hề dễ dàng.

Vài giờ sau, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã viết trên mạng xã hội X: "Tôi không hiểu tại sao phía Ukraine lại phá vỡ thỏa thuận và công khai vấn đề này, nhưng điều đó thực sự đáng thất vọng".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh: Reuters

Đáp lại, trợ lý của ông Zelensky là Dmytro Lytvyn nói với các phóng viên rằng Ukraine là một quốc gia cởi mở và việc bàn giao các binh sĩ một cách bí mật sẽ là điều kỳ lạ. "Trong toàn bộ câu chuyện vốn rất dài và chi tiết, chúng tôi chỉ thông báo sự việc thực tế là họ đã được gửi đến Hàn Quốc", ông nói.

"Việc phía Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước và đơn phương công khai thông tin tự bản thân nó đã là một vấn đề rất nghiêm trọng", theo ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc. "Tuy nhiên, tuyên bố sai lệch của văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine rằng không hề có thỏa thuận bảo mật nào... đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin giữa hai chính phủ và gây tổn hại nặng nề đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước", ông nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu một lời giải thích và lời xin lỗi chính thức, ông Seong cho biết. Ông nói thêm rằng Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp bổ sung có thể cần thiết đối với vấn đề này, nhưng không nêu rõ đó là những biện pháp gì.

Rộ tin Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE

Truyền thông Israel ngày 27.9 đưa tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm không báo trước tới Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các kênh truyền hình 12 và KAN, cùng với các tờ báo Haaretz và The Jerusalem Post, cho biết ông Netanyahu đã thực hiện chuyến thăm kéo dài một ngày tới UAE để gặp Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này. Sự kiện này cũng diễn ra vài tuần sau khi truyền thông Israel công bố một thông tin gây chấn động, cho rằng Tổng thống UAE đã cảnh báo ông Netanyahu trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, nhưng Thủ tướng Israel đã không chuyển thông tin này cho các cơ quan an ninh. Ông Netanyahu đã phủ nhận thông tin này.

Tổng thống Serbia từ chức, mở đường tranh cử chức thủ tướng

Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic, đã tuyên bố từ chức ngày 27.9, khép lại nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của mình, đồng thời mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Việc ông Vucic từ chức diễn ra sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc trùng với thời điểm đang diễn ra chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quốc hội sớm tại Serbia vào ngày 25.10. Động thái này cũng cho phép ông được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông thành lập được chính phủ mới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic Ảnh: Reuters

Hai "sứ giả" Trung Quốc đến Mỹ

Hai gấu trúc gồm một con đực tên là Ping Ping và một con cái tên là Fu Shuang khởi hành từ Thành Đô, thuộc vùng tây nam Trung Quốc đã đến Sở thú Atlanta của Mỹ ngày 27.9, chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ và thông báo việc gửi "sứ giả" đặc biệt tới.

Đây là cặp gấu trúc thứ ba đến Mỹ trong vòng hai năm qua. "Chúng tôi vô cùng hân hoan khi được chào đón Ping Ping và Fu Shuang, đồng thời rất phấn khích khi được chia sẻ niềm vui này với các thành viên, du khách, cũng như người dân thành phố và cộng đồng trong những tuần tới, ông Raymond B. King, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sở thú Atlanta, cho biết trong một thông cáo, theo CNN.

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