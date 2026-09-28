Tìm tiếng nói chung trong cuộc đua AI

Báo The Straits Times dẫn lời ông Balakrishnan kêu gọi thế giới cần một quy tắc chung nhằm ứng phó rủi ro khi AI mất kiểm soát hoặc bị lạm dụng.

Một gian hàng tại Hội nghị AI thế giới (WAIC) tại Trung Quốc ngày 17.7 ẢNH: AFP

Trong một diễn biến khác, sau hội nghị thượng đỉnh tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận quan trọng về AI, bất chấp việc công nghệ này đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược. Theo đó, hai bên nhất trí thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp nhằm xử lý các sự cố liên quan đến AI, đồng thời lên lịch cho vòng đối thoại tiếp theo về AI vào tháng 11.

Trong khi đó, giới doanh nghiệp tại châu Âu kêu gọi khu vực có cách tiếp cận cởi mở hơn, chuyển từ tâm lý lo sợ rủi ro sang tư duy nắm bắt cơ hội. Theo AFP, các công ty khởi nghiệp AI cho rằng châu Âu cần lạc quan hơn với AI để tránh tụt hậu trong cuộc chạy đua với Mỹ và Trung Quốc.