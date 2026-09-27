Tỉ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể gây thảm họa quy mô chưa từng có

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của Đài NBC ngày 27.9, tỉ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cho rằng việc để ngành công nghệ AI tự điều chỉnh là không đủ và các cơ quan thực thi pháp luật cùng giới lập pháp cần trực tiếp tham gia xây dựng các biện pháp bảo vệ.

"Cần có sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật và các chính trị gia vào cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát. Và điều đó phải mang tính bắt buộc", ông Gates nói.

Tỉ phú Bill Gates phát biểu trong một sự kiện ở thành phố New York (Mỹ) ngày 24.9.2025 ẢNH: REUTERS

Theo ông, những yêu cầu giám sát mới có thể khiến các công ty AI phát sinh thêm chi phí, song không nhất thiết làm chậm đáng kể hoạt động kinh doanh hay quá trình đổi mới công nghệ. Ông Gates cảnh báo về nguy cơ các hệ thống AI tiên tiến bị lạm dụng cho những mục đích nguy hiểm.

"Chưa từng có một loại vũ khí nào mạnh mẽ bằng sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu và các công cụ AI tiên tiến nhất", ông nói và cho rằng AI có đủ sức góp phần gây ra những sự kiện dẫn đến cái chết của hàng tỉ người nếu bị sử dụng sai mục đích.

Những phát biểu mới nhất tiếp nối các cảnh báo mà ông Gates đưa ra trong một bài luận dài công bố hồi cuối tháng 8, trong đó đề cập những rủi ro tiềm tàng của AI đối với nhân loại nếu công nghệ phát triển nhanh hơn năng lực kiểm soát của con người, theo Reuters.

Tỉ phú Bill Gates lâu nay vẫn thể hiện thái độ tương đối lạc quan về tiềm năng của AI trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và năng suất lao động. Tuy nhiên, ông cũng ngày càng nhấn mạnh rằng những lợi ích đó cần đi kèm với cơ chế giám sát và các giới hạn rõ ràng đối với những ứng dụng có mức độ rủi ro cao.

Cảnh báo của ông Gates cũng nối dài cuộc tranh luận trong giới công nghệ về tốc độ phát triển AI. Một số lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từng cảnh báo rằng các hệ thống AI ngày càng mạnh có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng nếu không có cơ chế quản lý phù hợp, theo The Guardian.

Trong khi đó, Microsoft hiện đối mặt chỉ trích từ một số nhân viên và nhà phê bình về cách các công nghệ AI và nền tảng điện toán đám mây của hãng được các cơ quan chính phủ và quân đội sử dụng. Microsoft nhiều lần nhấn mạnh các sản phẩm của hãng được cung cấp theo những khuôn khổ pháp lý và hợp đồng hiện hành.