Tỉ phú Bill Gates nói bị ông Epstein gây sức ép bằng 'chuyện ngoại tình'

Trong lời khai kín trước Ủy ban Giám sát và cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ ngày 10.6, tỉ phú Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết ông chưa từng chứng kiến bất kỳ hành vi phạm tội nào của ông Epstein. Ông Gates cũng cáo buộc ông Epstein từng tìm cách gây sức ép với ông bằng thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

"Những việc này không liên quan gì đến quan hệ của tôi với ông Epstein, nhưng đã gây đau khổ cho gia đình tôi. Ông Epstein đã cố sử dụng thông tin về những hành vi không chung thủy của tôi, cùng nhiều lời nói dối khác mà ông ta thêu dệt, để gây áp lực buộc tôi nối lại quan hệ", Reuters dẫn lời ông Gates nói.

Tỉ phú Bill Gates rời đi sau cuộc phỏng vấn kín tại Đồi Capitol, Mỹ ngày 10.6.2026 ẢNH: REUTERS

Phiên điều trần diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ về cách Bộ Tư pháp xử lý vụ án ông Epstein. Tỉ phú quá cố này từng bị kết án phạm tội tình dục và bị cáo buộc dụ dỗ, lạm dụng phụ nữ cùng trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Epstein nhận tội trong một vụ án mại dâm cấp trọng tội tại bang Florida năm 2008 và thụ án 13 tháng tù. Năm 2019, các công tố viên liên bang tiếp tục truy tố ông về cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Ông Epstein không nhận tội trong vụ án này và chết trong tù vào cuối năm 2019, trước khi phiên tòa diễn ra. Cái chết của ông được kết luận là tự sát.

Các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố năm nay cho thấy ông Gates và ông Epstein đã gặp nhau nhiều lần sau khi ông Epstein mãn hạn tù năm 2008, chủ yếu để thảo luận về khả năng mở rộng hoạt động từ thiện của tỉ phú công nghệ. Một số hình ảnh cũng cho thấy ông Gates xuất hiện cùng ông Epstein và những phụ nữ có khuôn mặt đã được che mờ.

Công bố thư tuyệt mệnh được cho là của tỉ phú ấu dâm Epstein

Trước đây, ông Gates từng nói quan hệ của ông với ông Epstein chỉ giới hạn trong các cuộc trao đổi liên quan hoạt động từ thiện, đồng thời thừa nhận việc gặp gỡ ông Epstein là một sai lầm. Trong một cuộc họp với nhân viên Quỹ Gates hồi tháng 2, phát ngôn viên của tổ chức này cho biết ông Gates đã "nhận trách nhiệm về hành động của mình".

Mối liên hệ giữa ông Gates và ông Epstein cũng khiến Quỹ Gates chịu thêm sức ép. Hồi tháng 4, tổ chức này cho biết đã bắt đầu một cuộc đánh giá độc lập về các liên hệ trước đây với ông Epstein. Các email được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 1 cho thấy ông Epstein từng liên lạc với một số nhân viên của quỹ.

Cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ không chỉ tập trung vào ông Gates, mà còn mở rộng sang cách giới chức liên bang xử lý các cuộc điều tra, truy tố, thỏa thuận nhận tội, cái chết của ông Epstein, cũng như sự chậm trễ trong việc công bố hồ sơ chính phủ liên quan đến vụ án.

Việc Bộ Tư pháp công bố hàng triệu tài liệu nội bộ đã làm lộ thêm các mối quan hệ của ông Epstein với nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính trị, tài chính, học thuật và kinh doanh, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng có nhiều giao lưu với ông Epstein trong những năm 1990 và 2000.

Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi tại Washington, đặc biệt sau khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đối mặt chỉ trích về cách xử lý hồ sơ ông Epstein. Một số nhà phê bình cáo buộc bà tìm cách giảm mức độ giám sát đối với Tổng thống Trump, trong khi Quốc hội gây sức ép buộc chính phủ công bố thêm tài liệu liên quan.