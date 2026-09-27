Cách Trung Quốc buộc AI phương Tây phải 'đạp giá' token để cạnh tranh

Khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển từ hiệu năng sang giá, OpenAI, Anthropic và SpaceXAI liên tục ra mắt các phiên bản giá rẻ. Nguyên nhân trực tiếp đến từ các mô hình AI giá rẻ đến từ Trung Quốc. Nếu không giảm giá, họ có nguy cơ mất khách hàng doanh nghiệp - một nguồn doanh thu quan trọng.

Theo Chosun, chi phí token dùng AI đã tăng lên đáng kể, ngày càng nhiều công ty đang hạn chế dùng các mô hình AI đắt tiền từ OpenAI và Anthropics. Họ tìm cách xây dựng các mô hình riêng, được tối ưu hóa cho các hoạt động kinh doanh cụ thể, dựa trên các mô hình mã nguồn mở có giá cả phải chăng hơn.

Cuộc đua 'đạp giá' token

Ngày 23.9, OpenAI công bố các phiên bản giá rẻ của GPT-6 Astra cao cấp gồm: GPT-6 Sol và GPT-6 Luna. Giá của GPT-6 Sol bắt đầu từ 2 USD/triệu token đầu vào và 10 USD/triệu token đầu ra. Mô hình nhẹ hơn là GPT-6 Luna, giá lần lượt là 0,10 USD và 0,50 USD. So với bản cao cấp giá tương ứng 10 USD đầu vào và 50 USD đầu ra, mức giá này rẻ hơn 80 - 99%.

Cùng ngày, Antropic cũng ra mắt mô hình mới. Claude Opus 5.5 có hiệu năng tương đương bản cao cấp Claude Fable 5.1 ở hầu hết tác vụ nhưng giá rẻ hơn 40% so với bản tiền nhiệm. Antropic giải thích rằng mẫu mới nhất được thiết kế để sử dụng ít sức mạnh tính toán hơn cho các hoạt động dịch vụ. Giá của Opus 5.5 là USD cho mỗi triệu token thấp hơn 60% so với mẫu cao cấp nhất là Fable 5.1.

Một số mô hình AI trên điện thoại thông minh ẢNH: KHƯƠNG NHA

SpaceXAI của tỉ phú Elon Musk giới thiệu model Grok 4.7 với hiệu năng được nâng cao dành cho lập trình và các tác vụ chuyên biệt. "Nó nhanh gấp đôi so với các mô hình khác có hiệu năng tương tự, nhưng giá chỉ bằng một nửa", SpaceX quảng bá.

Theo Chosun, trước đây các công ty AI tập trung vào việc giới thiệu các mô hình hiệu năng cao và đắt tiền, giờ đây, họ bắt đầu cuộc đua về giá để thu hút khách hàng doanh nghiệp. Khi nhu cầu của người dùng thay đổi, các công ty AI lớn cũng bắt đầu xem xét về bài toán chi phí hợp lý.

Áp lực từ các mô hình AI của Trung Quốc

Sự nổi lên của các mô hình open-weight (cho phép cộng đồng truy cập vào trọng số đã được huấn luyện) giá rẻ từ Trung Quốc được xem là biến số mới trong ngành công nghiệp AI toàn cầu. Các công ty dần giảm hoặc dừng việc sử dụng các mô hình hiệu năng cao vì gặp khó khăn khi phí token tăng vọt.

Harvey, một startup phát triển hoạt động kinh doanh bằng các mô hình chuyên biệt dựa trên GPT-4 của OpenAI đã chuyển sang các mô hình AI Trung Quốc rẻ hơn, khi tình hình kinh doanh ảm đạm.

Tháng trước, công ty đã cho ra mắt "Hobby Tenet", mô hình chuyên biệt về luật đầu tiên do công ty phát triển, dựa trên "Kimi K3" của Moonshot AI Trung Quốc. Biên lợi nhuận gộp phục hồi, với tỷ suất lợi nhuận gộp trở lại sau khi giảm sự phụ thuộc vào các mô hình AI đắt tiền như của OpenAI.

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Một startup lập trình khác là AI Cognition cũng đã xây dựng mô hình riêng dựa trên Kimi K3 của Trung Quốc. Startup AI Lindy đã chuyển từ Claude của Anthropic sang DeepSeek V4. Công ty khởi nghiệp Fintech Ramp cũng đang xem xét phát triển các mô hình riêng bằng cách sử dụng open-weight với chi phí hợp lý.

Open-weight (trọng số mở) là phương pháp công khai các trọng số - kết quả học tập lõi của các mô hình AI - và thường rẻ hơn so với các mô hình đóng của phương Tây. Nó cho phép các công ty tùy chỉnh bằng dữ liệu riêng. Gần đây, hiệu suất của các mô hình open-weight đã tiến sát các mô hình truyền thống nên chúng trở thành lựa chọn mới của doanh nghiệp do tối ưu về chi phí.