Tổng thống Serbia từ chức, dọn đường tranh cử ghế thủ tướng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (56 tuổi) ngày 27.9 thông báo từ chức, chấm dứt nhiệm kỳ 5 năm sớm hơn 7 tháng. Động thái này mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm, đồng thời cho phép ông được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cánh hữu của ông chiến thắng và thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 25.10, The Guardian đưa tin.

Hiến pháp Serbia cấm ông Vucic tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 3. Hiện Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabic sẽ đảm nhận vị trí tổng thống lâm thời. Việc ông Vucic từ chức cũng mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm, dự kiến phải hoàn tất trong 90 ngày.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu trước công chúng ở thủ đô Belgrade, Serbian ngày 27.9 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tại thủ đô Belgrade ngày 27.9, ông Vucic xác nhận vòng bầu cử tổng thống đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 12.

Cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội tháng 10 được xem là phép thử lớn nhất đối với quyền lực của ông Vucic. Đảng SNS đang đối mặt với thách thức mạnh mẽ từ "Students Win" (Sinh viên chiến thắng) - một phong trào chống tham nhũng do giới trẻ dẫn dắt. Theo Reuters, phong trào này bùng phát mạnh mẽ sau thảm kịch sập mái che nhà ga tàu hỏa ở thành phố Novi Sad hồi tháng 11.2024 khiến 16 người thiệt mạng.

Sự việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong gần 2 năm qua, đòi trách nhiệm giải trình và chấm dứt nạn tham nhũng. Ông Vucic luôn bác bỏ các cáo buộc lạm dụng chức vụ, đồng thời cho rằng các thế lực nước ngoài đang âm mưu kích động bạo loạn trong đêm bầu cử.

Trong đối ngoại, ông Vucic theo đuổi chiến lược cân bằng, tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, một bên đầu tư lớn vào Serbia, và Nga, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính của Serbia, đồng thời duy trì mục tiêu dài hạn là gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng đã tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ và Israel.