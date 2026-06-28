Tổng thống Serbia tuyên bố sắp từ chức

Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại thủ đô Belgrade, Tổng thống Vucic xác nhận sẽ rời ghế lãnh đạo sớm hơn so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ vào giữa năm 2027, Reuters đưa tin hôm nay 28.6.

“Tôi sẽ giữ cương vị tổng thống trong vài tuần tới, sau đó sẽ từ chức”, ông Vucic nói mà không đưa thêm chi tiết.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trên sân khấu cuộc mít tinh của đảng Tiến bộ Serbia (SNS) ở thủ đô Belgrade ngày 27.6 ẢNH: REUTERS

Dù chưa ấn định thời điểm từ chức hay giải tán quốc hội cụ thể, ông khẳng định sẽ hỗ trợ đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới với tên gọi liên minh "Serbia Thống nhất".

Do đang ở nhiệm kỳ hai, Tổng thống Aleksandar Vucic không thể tái tranh cử theo luật Serbia. Hãng AP dẫn lời các chuyên gia cho rằng ông có thể tranh cử chức thủ tướng, vị trí được xem là có nhiều quyền lực hơn tại Serbia.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đã kéo dài suốt 18 tháng qua. Làn sóng phản ứng bắt nguồn từ vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad vào tháng 11.2024 khiến 16 người thiệt mạng.

Phe đối lập và người biểu tình cáo buộc thảm kịch này là hệ quả từ sự yếu kém trong quản lý dự án xây dựng của chính phủ Serbia. Tại cuộc mít tinh ngày 27.6, ông Vucic cho rằng một số người đang tìm cách phá hoại đất nước và thông đồng với các thế lực nước ngoài.

Serbia đang là ứng viên xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU), song Belgrade cũng có quan hệ vững chắc với Nga và Trung Quốc. Giới quan sát nhận định việc đưa ra lập trường đối ngoại với các bên sẽ là thách thức không nhỏ với chính quyền mới ở Serbia.