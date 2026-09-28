Tổng thống Trump gửi thông điệp mới sau khi bác kế hoạch 7 ngày của Iran

"Tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn ký kết. Đó là kiểu thỏa thuận mà có lẽ chúng tôi đã đồng ý cách đây một năm", Tổng thống Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang Axios.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Medinah thuộc bang Illinois (Mỹ) vào ngày 27.9 Ảnh: Reuters

Axios dẫn một số nguồn thạo tin cho hay các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28.9, và sẽ được thực hiện thông qua các bên trung gian từ Qatar.

Các cuộc đàm phán này sẽ tiếp nối những cuộc thảo luận gián tiếp giữa các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi diễn ra bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York vừa qua.

Hôm 25.10, phía Iran thông báo đã đề xuất với Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng các nhà lãnh đạo Iran muốn có thỏa thuận này vì "họ đang thua rất nặng".

Ông Trump bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt giao tranh

Cũng trong trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Trump khẳng định lượng dầu lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2 đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào cuối tuần qua, với hơn 20 triệu thùng.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển này, trong khi Washington đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Khi được hỏi liệu có đang cân nhắc khôi phục các cuộc tấn công nhắm vào Iran hay không, ông Trump trả lời: "Tôi luôn cân nhắc điều đó".

Theo tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Trump đang xem xét việc khôi phục các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, trong bối cảnh ông đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, cuộc chiến đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz hôm 27.9, theo AFP.

IRGC khẳng định thiết bị lặn đó được sử dụng cho mục đích do thám", và đang được các chuyên gia của lực lượng này kiểm tra nhằm khôi phục dữ liệu.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ cũng như Iran đối với phát ngôn mới của đối phương.