Pakistan không kích 10 địa điểm tại Afghanistan

Trong một bài đăng trên X, ông Tarar cho biết quyết định không kích trên được đưa ra khi hệ thống phòng không Pakistan ngày 23.9 phát hiện các UAV được phóng từ lãnh thổ Afghanistan. Lực lượng Pakistan sau đó theo dõi và vô hiệu hóa các UAV trước khi chúng có thể tiếp cận các mục tiêu đã định, theo Reuters.

Sau khi ngăn chặn các UAV, Pakistan tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay và UAV chính xác vào 10 địa điểm mà nước này xác định là “các mục tiêu quân sự” đã được xác định có liên quan trực tiếp đến các âm mưu tấn công Pakistan.

Bộ trưởng Tarar cảnh báo: "Bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa của Taliban Afghanistan sẽ bị đáp trả bằng sự kiên quyết và mạnh mẽ".

Một máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan thả pháo sáng trong một cuộc diễn tập ở Islamabad hồi tháng 5.2026 ẢNH: AFP

Ông Mustaghfir Gurbaz, người phát ngôn của thống đốc tỉnh Khost (Afghanistan), cho biết các cuộc không kích của Pakistan diễn ra tại một số khu vực thuộc tỉnh Khost, miền đông nam Afghanistan, nhưng không gây thương vong. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Taliban cho biết đã có 4 người thiệt mạng, đồng thời hứa sẽ đáp trả "thích đáng".

Bên cạnh đó, giới chức Taliban đã phủ nhận cáo buộc nước này phóng máy bay không người lái tấn công Pakistan ngày 23.9.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan leo thang. Phía Pakistan cáo buộc Afghanistan chứa chấp các phần tử khủng bố thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới. Tuy nhiên, chính quyền Taliban phủ nhận cáo buộc này và cho rằng khủng bố là vấn đề nội bộ của Pakistan.

Đầu tuần này, chính phủ Pakistan cũng cho biết đã tiến hành các cuộc không kích tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan, tiêu diệt 28 phiến quân. Trong khi đó, giới chức Taliban cáo buộc Islamabad sát hại 3 dân thường trong những cuộc tấn công ban đêm trên lãnh thổ Afghanistan.

Vụ tấn công vào 1 cơ sở cảnh sát ở tây bắc Pakistan hồi tuần trước cũng đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, qua đó làm giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan bùng phát trở lại sau gần 3 tháng tương đối yên bình.

Tuy nhiên, vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 3, khi hơn 400 người thiệt mạng trong 1 cuộc không kích của Pakistan vào thủ đô Kabul. Giới chức Taliban khi đó cho biết cuộc không kích đã đánh trúng 1 trung tâm cai nghiện ma túy.

Islamabad đã bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định rằng họ chỉ "nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ khủng bố".