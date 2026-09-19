Mỹ tính chuyển UAV MQ-9 Reaper từ châu Phi sang Nam Mỹ chống ma túy

CNN ngày 18.9 dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai kế hoạch phối hợp với các đối tác trong khu vực. Theo đó, Mỹ sẽ mở rộng hoạt động trên bộ nhằm tăng cường các chiến dịch chống ma túy tại Nam Mỹ.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại Căn cứ Không quân Keflavík (Iceland) hồi tháng 8.2026 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ điều chuyển bao nhiêu chiếc MQ-9 Reaper. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết phần lớn số UAV thuộc Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) có thể được chuyển sang SOUTHCOM. Hai nguồn tin khác cho biết các UAV sẽ được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Một số nguồn tin cũng cảnh báo việc điều chuyển UAV khỏi châu Phi có thể ảnh hưởng đến các hoạt động chống khủng bố của Mỹ tại lục địa này. Các nhóm Hồi giáo al-Shabaab và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn hoạt động tại nhiều khu vực, trong khi sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Phi đã giảm trong những năm gần đây.

Theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia công bố vào tháng 1, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng xác định bảo vệ lãnh thổ Mỹ và Tây bán cầu là ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc.

Trong gần 1 năm qua, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. Năm 2025, Washington từng triển khai UAV MQ-9 Reaper, tiêm kích F-35 và ít nhất 1 máy bay AC-130 đến Caribbean trong một chiến dịch tương tự.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của các chiến dịch này vẫn chưa rõ. Các băng nhóm buôn ma túy có thể thay đổi tuyến đường hoặc cách thức vận chuyển để tránh bị phát hiện.

Trong những tuần gần đây, Mỹ cũng thay đổi cách thức xử lý các tàu bị nghi vận chuyển ma túy. Lực lượng Mỹ đã chặn bắt hơn nửa tá tàu, đưa thủy thủ đoàn lên bờ và chuyển giao họ cho các nước đối tác trước khi đánh chìm các tàu này.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết việc Mỹ thay đổi cách thức hoạt động vì nước này đang phối hợp chiến dịch với các quốc gia trong khu vực. Theo ông, mỗi nước có luật pháp và hệ thống riêng nên Mỹ cần phải tuân thủ.