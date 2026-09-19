Trụ sở cảnh sát ở Pakistan bị tấn công, 31 người chết

Một nhóm tay súng đã tấn công vào khu phức hợp của cảnh sát tại Kohat, một thị trấn có khoảng 220.000 dân thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (KP) của Pakistan, vào chiều 18.9 (giờ địa phương). Khu vực này đóng vai trò là trụ sở cảnh sát cấp huyện, nơi đặt các văn phòng chủ chốt của Cục Chống Khủng bố (CTD), Đơn vị Đặc nhiệm và một số đơn vị cảnh sát khác.

Các binh sĩ đứng giữa đống đổ nát sau vụ nổ tại trụ sở cảnh sát ở thị trấn Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan ngày 18.9 Ảnh: AFP

"Cho đến nay, ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công", một sĩ quan cảnh sát Pakistan nói với AFP.

Vị sĩ quan cho biết thêm: "Một số tay súng vẫn đang cố thủ bên trong khu vực của Đơn vị Đặc nhiệm thuộc Khu phức hợp Cảnh sát Kohat. Cuộc đấu súng với nhóm này đã diễn ra từ đêm qua. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tên".

Nhóm vũ trang địa phương Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, được cho là có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới.

Pakistan cho rằng sự gia tăng các vụ tấn công tại tỉnh KP và tỉnh biên giới phía nam Balochistan bắt nguồn từ hoạt động của những nhóm vũ trang ở Afghanistan. Trong khi đó, chính quyền Taliban tại Afghanistan phủ nhận sự liên quan của nước này.

Những cáo buộc như thế đã gây ra rạn nứt sâu sắc và xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng. Pakistan cũng đã thực hiện các cuộc không kích gây thương vong lớn mà họ tuyên bố là nhắm vào những nhóm vũ trang ở lãnh thổ Afghanistan.

Chính quyền Taliban tại Kabul và Liên Hiệp Quốc thông báo hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan vào miền đông Afghanistan hồi tháng 6, theo AFP.