Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia và Hồng Kông dễ giành vé chung kết

19 giờ: Brunei khó cản chủ nhà Hồng Kông

Hồng Kông đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào chung kết Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại Lào 4-0, qua đó tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua ngôi đầu bảng A.

So với Brunei, Hồng Kông được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và khả năng tổ chức lối chơi. Đặc biệt, lợi thế sân nhà càng giúp đội bóng của HLV Roberto Losada tự tin trước trận đấu quyết định.

Lịch thi đấu Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026

Everton Camargo (áo đỏ) là một trong những cầu thủ nhập tịch, thi đấu rất hay của đội tuyển Hồng Kông ẢNH: REUTERS

Trong trận gặp Lào, Hồng Kông cho thấy sức mạnh khi kiểm soát tốt thế trận, gây sức ép liên tục và tận dụng hiệu quả những khoảng trống của đối phương. Chiến thắng 4-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa Hồng Kông và các đối thủ tại bảng A.

Ở chiều ngược lại, Brunei đã để thua Lào 1-3 ở trận ra quân. Đội bóng này gặp nhiều vấn đề trong phòng ngự và không duy trì được sự ổn định khi phải chịu sức ép. Trước một Hồng Kông đang có phong độ cao, Brunei sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều.

Hồng Kông nhiều khả năng sẽ tiếp tục chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay từ đầu. Nếu duy trì được màn trình diễn như trận thắng Lào, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến thêm một chiến thắng đậm, giành ngôi đầu bảng qua đó góp mặt ở trận chung kết Division 2.

Campuchia chỉ cần thêm 1 điểm để vào chung kết

Trước đó, lúc 16 giờ, sự chú ý chuyển sang bảng B với cuộc đối đầu giữa Timor Leste và Campuchia. Tương tự Hồng Kông, Campuchia đang nắm lợi thế lớn trước lượt trận quyết định.

Campuchia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Bàn thắng của Sin Kakada ở phút 90+4 giúp đội bóng của HLV Koji Gyotoku có trọn 3 điểm và chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Trong khi đó, Timor Leste đã để thua Myanmar 0-2. Dù có một số cơ hội đáng chú ý, đội bóng này không thể chuyển hóa thành bàn thắng và bộc lộ những hạn chế khi đối đầu với một đối thủ có chất lượng tốt hơn.

Đội tuyển Campuchia (giữa) trong trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào năm 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Về tương quan lực lượng, Campuchia được đánh giá cao hơn Timor Leste. Đội bóng xứ Angkor sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, đồng thời có khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn. Hàng công với những nhân tố như Sieng Chanthea, Sa Ty và Nhean Sosidan cũng mang đến nhiều phương án tấn công.

Campuchia càng có thêm sự tự tin khi từng đánh bại Timor Leste 3-0 tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Kết quả này cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội trong lần đối đầu gần nhất. Nếu thi đấu đúng sức, Campuchia có đủ khả năng để đánh bại Timor Leste, giành ngôi đầu bảng B và góp mặt ở trận chung kết.

FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV. Vì vậy, CĐV Việt Nam sẽ được xem hai màn so tài hấp dẫn này trên cả 3 kênh.