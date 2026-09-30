    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia và Hồng Kông dễ giành vé chung kết

    Văn Trình
    Văn Trình
    Hai trận đấu tại Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra hôm nay (30.9) sẽ định đoạt hai suất vào chung kết. Hồng Kông và Campuchia đang có lợi thế rõ rệt, đồng thời chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

    19 giờ: Brunei khó cản chủ nhà Hồng Kông

    Hồng Kông đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào chung kết Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại Lào 4-0, qua đó tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua ngôi đầu bảng A.

    So với Brunei, Hồng Kông được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và khả năng tổ chức lối chơi. Đặc biệt, lợi thế sân nhà càng giúp đội bóng của HLV Roberto Losada tự tin trước trận đấu quyết định.

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia và Hồng Kông dễ giành vé chung kết- Ảnh 1.

    Lịch thi đấu Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia và Hồng Kông dễ giành vé chung kết- Ảnh 2.

    Everton Camargo (áo đỏ) là một trong những cầu thủ nhập tịch, thi đấu rất hay của đội tuyển Hồng Kông

    ẢNH: REUTERS

    Trong trận gặp Lào, Hồng Kông cho thấy sức mạnh khi kiểm soát tốt thế trận, gây sức ép liên tục và tận dụng hiệu quả những khoảng trống của đối phương. Chiến thắng 4-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa Hồng Kông và các đối thủ tại bảng A.

    Ở chiều ngược lại, Brunei đã để thua Lào 1-3 ở trận ra quân. Đội bóng này gặp nhiều vấn đề trong phòng ngự và không duy trì được sự ổn định khi phải chịu sức ép. Trước một Hồng Kông đang có phong độ cao, Brunei sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều.

    Hồng Kông nhiều khả năng sẽ tiếp tục chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay từ đầu. Nếu duy trì được màn trình diễn như trận thắng Lào, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến thêm một chiến thắng đậm, giành ngôi đầu bảng qua đó góp mặt ở trận chung kết Division 2.

    Campuchia chỉ cần thêm 1 điểm để vào chung kết

    Trước đó, lúc 16 giờ, sự chú ý chuyển sang bảng B với cuộc đối đầu giữa Timor Leste và Campuchia. Tương tự Hồng Kông, Campuchia đang nắm lợi thế lớn trước lượt trận quyết định.

    Campuchia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Bàn thắng của Sin Kakada ở phút 90+4 giúp đội bóng của HLV Koji Gyotoku có trọn 3 điểm và chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu.

    Trong khi đó, Timor Leste đã để thua Myanmar 0-2. Dù có một số cơ hội đáng chú ý, đội bóng này không thể chuyển hóa thành bàn thắng và bộc lộ những hạn chế khi đối đầu với một đối thủ có chất lượng tốt hơn.

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia và Hồng Kông dễ giành vé chung kết- Ảnh 3.

    Đội tuyển Campuchia (giữa) trong trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào năm 2025

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Về tương quan lực lượng, Campuchia được đánh giá cao hơn Timor Leste. Đội bóng xứ Angkor sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, đồng thời có khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn. Hàng công với những nhân tố như Sieng Chanthea, Sa Ty và Nhean Sosidan cũng mang đến nhiều phương án tấn công. 

    Campuchia càng có thêm sự tự tin khi từng đánh bại Timor Leste 3-0 tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Kết quả này cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội trong lần đối đầu gần nhất. Nếu thi đấu đúng sức, Campuchia có đủ khả năng để đánh bại Timor Leste, giành ngôi đầu bảng B và góp mặt ở trận chung kết.

    FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV. Vì vậy, CĐV Việt Nam sẽ được xem hai màn so tài hấp dẫn này trên cả 3 kênh.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Indonesia hòa Malaysia nên rớt xuống tốp 2, chưa chắc vào chung kết

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Indonesia hòa Malaysia nên rớt xuống tốp 2, chưa chắc vào chung kết

    Hòa đội tuyển Indonesia 0-0 ở lượt đấu thứ 2 vào tối 28.9, Malaysia tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Singapore đã có 3 điểm và nhen nhóm hy vọng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu.

    Singapore thắng nhọc Bangladesh, FIFA ASEAN Cup đã xác định được đối thủ không thể tranh vô địch

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Indonesia quyết đấu Malaysia, Singapore và Bangladesh không còn đường lùi

    Khám phá thêm chủ đề

    FIFA ASEAN Cup trực tiếp fifa asean cup lịch thi đấu chung kết FIFA

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận