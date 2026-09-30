Sếp lớn bóng đá Indonesia đồng cảm với HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam

'Bóng đá rất tàn nhẫn, thắng được tung hô, thua lập tức bị chỉ trích'

"Những chỉ trích như vậy là một phần bình thường của bóng đá", ông Erick Thohir chia sẻ vào tối 29.9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, khi đến xem các trận của bảng B FIFA ASEAN Cup có đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, theo CNN Indonesia. Ông cũng cho biết, các đội tuyển quốc gia ở những nơi khác trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự, không một HLV nào tránh khỏi sự chỉ trích.

HLV Herdman (trái) của đội tuyển Indonesia đang chịu áp lực phải vô địch FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Nếu nhìn vào HLV của các đội tuyển Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam, họ chắc chắn cũng phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Đó đơn giản là bản chất của bóng đá - nó có thể khá tàn nhẫn - nhưng đó là hệ quả tất yếu", ông Erick Thohir nhấn mạnh thêm.

Việc Chủ tịch PSSI Erick Thohir và đồng thời là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, phải lên tiếng về vấn đề này là do HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia đang nhận cơn bão chỉ trích dữ dội sau trận hòa Malaysia tỷ số 0-0 ngày 28.9.

Dù không thắng, đội tuyển Indonesia vẫn còn nhiều cơ hội tranh ngôi đầu bảng và tiến vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Nhưng CĐV Indonesia vẫn không hài lòng vì màn trình diễn kém thuyết phục của đội nhà.

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Điều này cũng tương tự như với đội tuyển Thái Lan, sau khi thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 2-0 và đã có suất ở trận chung kết, nhưng người hâm mộ nước này vẫn chỉ trích HLV Hudson vì áp dụng lối chơi "dựng xe buýt" nhàm chán.

Với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn xin lỗi người hâm mộ vì trận thua Thái Lan. Ông chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ; các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2 của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với chúng tôi".

"Trong trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ; các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp 2, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì điều đó", HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau trận thua Thái Lan tỷ số 0-2 ngày 29.9 tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Indonesia vẫn kiên nhẫn với HLV Herdman?

Dù có sự thông cảm, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cũng khẳng định: "Đội tuyển Indonesia cần phải nỗ lực và thi đấu hết mình ở trận gặp Bangladesh (ngày 1.10). Cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup vẫn còn đó. Chúng ta phải chiến đấu, bất chấp những rủi ro có thể gặp phải. Đó mới là bản chất của một cuộc chiến thực sự - nó đầy cam go và chẳng hề dễ dàng chút nào".

Theo CNN Indonesia, Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn thể hiện sự kiên nhẫn với HLV Herdman. Tuy nhiên, nếu mục tiêu vào chung kết FIFA ASEAN Cup không thành, hoặc thua trận chung kết với đối thủ đang chờ sẵn là Thái Lan, thì tương lai của nhà cầm quân này cũng sẽ rất bấp bênh.

Bởi vì sự phản đối của người hâm mộ Indonesia đang rất dữ dội. Trừ khi, HLV Herdman có những thay đổi mạnh mẽ, giúp đội tuyển Indonesia thi đấu giàu sức tấn công và sắc nét hơn, so với trận hòa dưới cơ trước Malaysia mới đây.