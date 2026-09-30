Man.City và 114 tội danh: Còn lâu mới đến đoạn kết!

L ẠI PHẢI TIẾP TỤC CHỜ ĐỢI

Trừ rất nhiều điểm, đến mức độ đủ để đội bóng số 1 nước Anh phải rớt hạng - đấy là khả năng rõ ràng. Một khả năng khác: Độc lập với việc trừ điểm, Man.City có thể bị loại luôn khỏi giải Ngoại hạng Anh.

Rất khó để buộc tội Man.City trong mùa giải này Ảnh: AFP

Middlesbrough, Portsmouth, Everton, Nottingham Forest… đều đã từng bị trừ điểm, vì những vi phạm rất nhỏ liên quan đến quy định công bằng tài chính trong làng bóng Anh. Vậy nên, không thể hình dung điều gì khác hơn là Man.City chắc chắn rớt hạng nếu bị trừng phạt. Và chắc chắn họ phải bị ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh trừng phạt. Nhưng, có hai vấn đề lớn: Bao giờ mới phạt, và có phạt nổi Man.City?

Năm 2020, Man.City bị UEFA cấm thi đấu 2 năm ở các cúp châu Âu vì vi phạm quy định công bằng tài chính. Ra đến tòa án thể thao CAS, Man.City chiến thắng và UEFA buộc phải thu hồi lệnh cấm.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man.City từng nói ông sẽ trả rất nhiều tiền, đủ để 50 luật sư giỏi nhất thế giới trong tay mình kiện ngược UEFA. Bây giờ, Al Mubarak lại vừa phát biểu những điều tương tự để trấn an giới hâm mộ Man.City.

Bị phạt là chắc chắn rồi, nhưng Man.City có quyền chống án. Và kỳ này, các bên sẽ phải gặp nhau ở Tòa án tối cao, thay vì tòa CAS. Mặt khác, đây còn là câu chuyện về chính trị, ngoại giao, thương mại nữa. Nước Anh và Abu Dhabi đang có mối quan hệ khá thân thiết về ngoại giao và thương mại.

Điều duy nhất có thể khẳng định chỉ là "đại án 115 tội danh" của Man.City đã không "chìm xuồng". Kết quả ban đầu: Có 114 tội danh được khẳng định. Giờ là giai đoạn tiếp theo: Giải Ngoại hạng Anh chuẩn bị các phương án kỷ luật và Man.City chuẩn bị chống án. Do vụ này quá lớn nên vẫn sẽ còn rất lâu để nó thật sự ngã ngũ. Cụ thể, sẽ chưa ngã ngũ trong mùa bóng này.

N HỮNG KỊCH BẢN ĐANG ĐƯỢC VIẾT RA

Lại phải có một ủy ban độc lập tiếp quản hồ sơ (kỳ này là hồ sơ mới, đã có chứng cứ cho các tội danh), rà soát kỹ mọi vấn đề liên quan, rồi hẹn ngày để nghe các bên trình bày. Trong "chặng một" vừa qua, khoảng cách từ khi tiếp quản hồ sơ đến lúc các bên liên quan trình bày đã là hơn 300 ngày. Và mất thêm 2 năm để các "quan tòa" xác định Man.City đã vi phạm 114 điều. Bây giờ, cứ thế mà suy ra thời gian cần có cho "chặng hai" của vụ án này. Nói rằng mọi chuyện chưa thể ngã ngũ trong mùa bóng này là vì vậy.

Như đã nêu, sau khi "chặng hai" tiến đến đoạn kết, tức ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh ban bố hình phạt cụ thể, thì Man.City vẫn còn quyền chống án, thậm chí kiện lại giải Ngoại hạng Anh ở Tòa án tối cao, với sự hậu thuẫn của 50 luật sư mà các ông chủ ở Abu Dhabi nói là "giỏi nhất thế giới".

Thế rồi, lại có kịch bản tiếp theo, khiến vụ án "115 tội danh" này vẫn chưa thể dừng lại, sau khi nó đã kết thúc: Hàng loạt CLB liên quan đều có quyền khởi kiện - kiện Man.City, giải Ngoại hạng, hoặc kiện cả hai - vì quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Nào là các đội mất ngôi vô địch, mất suất tham dự các cúp châu Âu, dĩ nhiên mất luôn những khoản tiền lớn đi kèm, vì sự vi phạm của Man.City. Nào là các đội rớt hạng vì sự chậm trễ trong việc ban bố kỷ luật. Nếu Man.City bị xử trong mùa bóng này, thì đội số 18 trong bảng xếp hạng chung cuộc có thể sẽ thoát rớt hạng. Cứ thế, câu chuyện còn lâu mới khép lại được.