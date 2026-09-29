HLV Herdman bị đòi sa thải ngay lập tức để mời lại ông Shin Tae-yong, học trò phản bác dữ dội

Sếp lớn bóng đá Indonesia từng cảnh báo nóng

Trước trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đưa ra lời cảnh báo với thầy trò HLV Herdman, phải hết sức coi trọng trận gặp Malaysia. "Đây không chỉ là trận đấu giành 3 điểm mà còn là trận đấu có tính chất lịch sử kình địch lâu đời giữa 2 đội", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

HLV Herdman (trái) của đội tuyển Indonesia đang chịu áp lực phải vô địch FIFA ASEAN Cup từ sếp lớn của bóng đá nước này, ông Erick Thohir Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng và lép vế hoàn toàn trước đối thủ láng giềng. Ông Erick Thohir rất thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn dưới cơ của đội nhà và sẽ có nhiều sự thay đổi lớn khi FIFA ASEAN Cup kết thúc, theo CNN Indonesia.

Việc tiền vệ Thom Haye nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Arif Aiman (Malaysia) phút 36, càng khiến đội bóng xứ vạn đảo phải thi đấu dưới sức ép cực lớn. May mắn, họ mới bảo vệ được mành lưới với trận hòa không bàn thắng. Các thống kê cho thấy, Indonesia dù sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, nhưng chỉ kiểm soát bóng có 37% thời gian cả trận. Họ tạo được 4 cú sút, chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích, và phạm lỗi đến 11 lần, nhận 1 thẻ đỏ và 2 thẻ vàng.

Trong khi, Malaysia thi đấu trên sân khách dưới áp lực của hơn 56.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno. Nhưng đội quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn chơi đầy tự tin từ đầu trận. Họ đã tạo đến 18 cú sút và có 8 trúng khung thành, đáng tiếc là không cụ thể các cơ hội thành bàn, một phần vì thủ môn Maarten Paes (Indonesia) chơi quá hay.

Trận hòa vẫn giúp đội tuyển Indonesia nắm ưu thế giành vé vào chung kết khi lượt cuối chỉ gặp Bangladesh, còn Malaysia phải quyết đấu với Singapore, cùng 19 giờ 30 ngày 1.10. Tại bảng A FIFA ASEAN Cup, Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng khi có cùng 4 điểm như Indonesia, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+3 với +2). Tiếp theo là Singapore (3 điểm), trong khi Bangladesh thua 2 trận đã bị loại.

Bất kể như vậy, tương lai của HLV Herdman với đội tuyển Indonesia vẫn đầy mong manh. Giới CĐV Indonesia đang kêu gọi Chủ tịch PSSI Erick Thohir nên sa thải nhà cầm quân này và mời lại HLV Shin Tae-yong để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ông Shin Tae-yong hiện đang làm việc tại Indonesia, dẫn dắt CLB Persija Jakarta.

Đội tuyển Indonesia sở hữu đội hình có đông đảo cầu thủ nhập tịch nhất tại FIFA ASEAN Cup, lên đến 17 người Ảnh: Reuters

HLV Shin Tae-yong từng bị PSSI sa thải hồi tháng 1.2025. Sau đó, họ bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert từ tháng 10.2025, nhưng vẫn thất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Từ tháng 1.2026, PSSI bổ nhiệm HLV Herdman. Tuy nhiên, cho đến nay sau các giải FIFA Series và khu vực ASEAN Cup, lối chơi của đội tuyển Indonesia vẫn không có bước đột phá. Chưa kể, tại FIFA ASEAN Cup, HLV Herdman đã có trong tay đội hình tốt nhất như mong muốn.

Thay đổi HLV có tốt cho đội tuyển Indonesia?

Theo hậu vệ Kevin Diks, sự phản ứng của các CĐV Indonesia với HLV Herdman là hoàn toàn không đúng đắn. Điều này không có lợi cho chính các cầu thủ, HLV, cũng như hành trình thi đấu của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup đang diễn ra.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chiến đấu với 10 người chống lại 11 người của đối thủ. Đây là điều rất khó khăn và tôi thất vọng vì điều này (bị CĐV Indonesia phản ứng). Tôi nghĩ điều này không đúng. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng", Kevin Diks bày tỏ sau trận đấu hòa Malaysia tối 28.9.

Kevin Diks cũng nhấn mạnh, việc đòi hỏi thay đổi HLV hay bất cứ điều gì liên quan đến đội tuyển Indonesia lúc này đều chỉ mang lại sự tiêu cực. Anh kêu gọi giới CĐV Indonesia nên kiên nhẫn.

Mặc dù vậy, báo chí và CĐV Indonesia vẫn vô cùng thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Họ chỉ trích HLV Herdman đã trải qua hơn 9 tháng làm việc, nhưng vẫn không tạo được bất cứ dấu ấn nào lên lối chơi của đội tuyển. Sức ép đòi Chủ tịch PSSI Erick Thohir sa thải HLV Herdman và mời lại Shin Tae-yong đang ngày càng lớn, theo CNN Indonesia.