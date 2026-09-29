FIFA ASEAN Cup: Indonesia thi đấu đầy quả cảm

Bước ngoặt thẻ đỏ

Trước khi bước vào lượt trận thứ hai bảng A diễn ra vào tối qua 28.9, cả Indonesia và Malaysia đều đã có khởi đầu thuận lợi tại hạng 1 - FIFA ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà Indonesia đánh bại Singapore với tỷ số 2-0, trong khi "những chú hổ Mã Lai" dễ dàng vượt qua Bangladesh 3-0. Tại bảng A, Indonesia và Malaysia được nhận định là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí số 1, đồng nghĩa với tấm vé duy nhất bước vào trận chung kết giải. Do đó, màn đối đầu trên chảo lửa Gelora Bung Karno chẳng khác nào một trận chung kết sớm.

Đội tuyển Indonesia bước vào trận đấu với vị thế nhỉnh hơn nhờ đội hình chất lượng, với hơn một nửa số cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Elkan Baggott, Kevin Diks, Luke Vickery, Ole Romeny, Dean James, và đặc biệt là Calvin Verdonk - cầu thủ đang khoác áo CLB Lille (Pháp) thi đấu tại UEFA Champions League mùa này. Dù kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, nhưng đoàn quân của ông John Herdman lại bộc lộ sự thiếu gắn kết giữa các tuyến và tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Đội tuyển Indonesia (phải) đã giữ được 1 điểm quý giá trước Malaysia ẢNH: FAM

Ở phía bên kia, Malaysia cho thấy sự lì lợm khi không hề nao núng trước áp lực khổng lồ từ các khán đài sân Gelora Bung Karno của Indonesia. Các cầu thủ triển khai lối chơi thực dụng đúng phong cách quen thuộc của HLV Tan Cheng Hoe: ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, biết mình biết ta và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Dù thi đấu mạnh mẽ nhưng các cầu thủ Malaysia cũng gặp bài toán tương tự đối thủ khi thường xử lý không tốt ở 1/3 cuối sân.

Giữa thế trận giằng co và nhiều va chạm, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 37. Sau một tình huống vào bóng ác ý của Thom Haye với cầu thủ Malaysia, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền vệ Indonesia. Dù vậy, đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn chơi đầy quả cảm, đặc biệt là hàng phòng ngự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ mành lưới. Đội tuyển Malaysia được chơi hơn người trong khoảng 2/3 thời gian của trận đấu nhưng không biết cách tận dụng lợi thế. Các học trò của ông Tan Cheng Hoe dù giành lại quyền kiểm soát trận đấu nhưng tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Chung cuộc, Indonesia và Malaysia hòa nhau 0-0.

M ALAYSIA GIỮ NGÔI ĐẦU BẢNG

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra chiều cùng ngày, đội tuyển Singapore đánh bại Bangladesh với tỷ số 1-0. Kết quả này cùng với thực tế thi đấu cho thấy đội khách mời Bangladesh gần như không còn cơ hội cạnh tranh. Trong khi đó, đội tuyển Singapore vẫn nuôi hy vọng ở lượt đấu cuối. Sau 2 lượt trận, Malaysia giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm và hiệu số +3. Chủ nhà Indonesia cũng có 4 điểm nhưng xếp thứ hai, vì hiệu số bàn thắng bại kém hơn đối thủ (+2). Singapore đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1, trong khi Bangladesh xếp cuối bảng sau 2 trận toàn thua (0 điểm, hiệu số -4).

Lượt trận cuối cùng diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 1.10 với 2 trận đấu: Indonesia gặp Bangladesh, còn Malaysia chạm trán Singapore.