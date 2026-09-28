HLV Thái Lan lên tiếng việc đội tuyển Việt Nam vắng Xuân Son: Đối thủ không hề suy yếu!

Đừng vội đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam vì vắng Xuân Son

HLV Hudson trả lời báo chí Thái Lan ngày 28.9, trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 tại bảng B FIFA ASEAN Cup. Dư luận nước này cho rằng, việc đội quân của HLV Kim Sang-sik vắng chân sút chủ lực Xuân Son vì chấn thương, nên sức mạnh sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, HLV Hudson đã bác bỏ.

HLV Hudson để dành ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin cho trận Thái Lan quyết đấu đội tuyển Việt Nam ngày 29.9 Ảnh: Ngọc Linh

"Không thể đánh giá một cách đơn giản như vậy được. Đội tuyển Việt Nam là một đội luôn thi đấu với tính kỷ luật rất cao. Họ còn là một tập thể vững mạnh và đồng đều. Dĩ nhiên, đội tuyển Thái Lan hiện nay cũng đã đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với họ", HLV Hudson nhấn mạnh theo trích dẫn của Siamsport ngày 28.9.

"Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam và HLV của họ. Họ đã làm rất tốt. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, có lối chơi rõ ràng và hiệu quả. Trận gặp lại Việt Nam sắp tới đây, là một trận đấu mà chúng tôi rất hào hứng và mong chờ được thi đấu.

Tất nhiên, ở giải lần trước (ASEAN Cup) việc tổ chức và triệu tập cầu thủ đội của chúng tôi không hề dễ dàng. Lần này, chúng tôi may mắn hơn khi được nhiều CLB đồng ý cung cấp các cầu thủ tốt nhất. Vì vậy, trận tái đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính", HLV Hudson chia sẻ thêm.

Đội tuyển Việt Nam có tính hệ thống rất cao

HLV Hudson phân tích tiếp về những điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam dù vắng Xuân Son. Nhà cầm quân 45 tuổi cho rằng: "Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam là tính hệ thống của đội bóng, rất có tổ chức và kỷ luật. Có chỉ dẫn lối chơi rõ ràng. Và hiệu quả trong việc thay đổi nhịp độ trận đấu mạnh mẽ và nhanh chóng.

Đình Bắc sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận tái đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29.9? Ảnh: Ngọc Linh

Thể lực của các cầu thủ Việt Nam cũng thuộc hàng tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tôi cho rằng, đó chính là những điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam. Thay vì tập trung vào một cá nhân nào đó. Kể cả khi vắng Xuân Son, Việt Nam vẫn là một trong những đội mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup và là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở giải lần này".

Trước thềm ‘đại chiến’ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện điều gì

"Hai trận đấu gần nhất mà chúng tôi gặp nhau (các lượt trận chung kết giải khu vực ASEAN Cup hồi cuối tháng 8), là những trận đấu rất hay. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt và hiệu quả. Tương tự, với đội tuyển Thái Lan, chúng tôi cũng đã trình diễn tốt nhất mọi khả năng của mình.

Tôi nghĩ, Thái Lan và Việt Nam đều là những đối thủ tuyệt vời nhất của bóng đá khu vực. Các trận gặp nhau đều rất hấp dẫn và kịch tính. Lần này, chúng tôi mạnh hơn, và đội tuyển Việt Nam cũng mạnh hơn. Trận đấu này sẽ là một trận đấu thú vị cho người hâm mộ bóng đá. Nhưng, như tôi đã nói, tôi rất tôn trọng ban huấn luyện của họ. Và chúng tôi rất hào hứng với trận đấu này", HLV Hudson kết luận.

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