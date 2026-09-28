Messi lại sút phạt ghi bàn cực đỉnh, Inter Miamia vẫn thua - Ronaldo không đá, Bồ Đào Nha vẫn thắng

Messi liên tiếp ghi bàn, Ronaldo lần đầu tiên ngồi dự bị sau 6.678 ngày

Pha ghi bàn đẹp như tranh vẽ với cú sút phạt trực tiếp hoàn hảo của Messi ở phút 33, giúp Inter Miami cân bằng tỷ số 1-1 trước đội chủ nhà Columbus Crew. Trước đó, Josef Martinez mở tỷ số 1-0 cho Columbus Crew phút 28 từ chấm phạt đền.

Messi đã ghi tới 4 bàn từ đá phạt trực tiếp trong 7 trận gần nhất Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đây là những gì đội khách Inter Miami làm được, bất chấp những nỗ lực của Messi tạo nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn đều bỏ lỡ.

Cuối trận, trong những phút bù giờ 90+9, cầu thủ Jamal Thiare kịp ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Columbus Crew với tỷ số 2-1. Sau khi phía Inter Miami, cầu thủ trẻ Santiago Morales vừa vào sân đã nhận thẻ đỏ ở phút 90+6.

Như vậy, sau 4 trận hòa liên tiếp và Messi vẫn ghi bàn đều đặn, Inter Miami vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng. Thậm chí, bây giờ họ còn nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV mới Kily Gonzalez. Inter Miami vẫn xếp thứ 3 với 46 điểm sau 27 trận trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS.

Chỉ có Messi vẫn tiếp tục ghi bàn. Danh thủ này đã ghi tới 4 bàn từ đá phạt trực tiếp trong 7 trận gần nhất. Anh đã đạt mốc 76 bàn thắng từ đá phạt trực tiếp, chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại đúng 2 bàn. Messi cũng đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 931 bàn. Tiếp tục thu hẹp cách biệt với Ronaldo trong cuộc đua 1.000 bàn thắng.

Ronaldo dự bị, Bồ Đào Nha vẫn thắng

Ronaldo trong 2 trận gần đây trở lại thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha đều không ghi bàn. Trận mới nhất gặp Na Uy ngày 28.9, Ronaldo chỉ ngồi dự bị và không được tung ra sân 1 phút nào. Tuy nhiên Bồ Đào Nha vẫn thắng 2-1.

Đây là lần đầu tiên sau 6.678 ngày, danh thủ này dù có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển, nhưng không được tung ra sân ở một trận đấu chính thức kể từ tháng 6.2008, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Ronaldo hiện vẫn có 979 bàn trong sự nghiệp sau các trận tịt ngòi gần đây. Anh còn 21 bàn nữa là hoàn tất cột mốc 1.000 bàn. Trong khi Messi tiếp tục rút ngắn còn 69 bàn. Khoảng cách bàn thắng giữa Messi với Ronaldo hiện là 48 bàn.