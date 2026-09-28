Tiền đạo Thái Lan bị FIFA hủy cú hat-trick, HLV Hudson có hành động bất ngờ

Tiền đạo của Thái Lan vẫn tiếc nuối với cú hat-trick hụt tại FIFA ASEAN Cup

Tại bảng B FIFA ASEAN Cup, tiền đạo Teerasak Poeiphimai tưởng có đã có cú hat-trick ở trận Thái Lan thắng đậm Pakistan với tỷ số 4-0 ngày 26.9. Nhưng bàn thắng thứ 2 của anh ghi ở phút 64, rốt cuộc đã bị FIFA tính là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Haris Zeb (Pakistan).

Teerasak Poeiphimai (14) ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Pha bóng này, Teerasak Poeiphimai tung cú sút mạnh bằng chân trái, nhưng bóng đã đổi hướng sau khi khẽ chạm vào hậu vệ Haris Zeb của Pakistan trước khi đi vào lưới.

Ban đầu, tiền đạo của Thái Lan tưởng rằng bàn thắng được tính cho mình. Cùng với các bàn thắng ghi phút 31 và 84, giúp anh lập cú hat-trick. Tuy nhiên, các báo cáo từ giám sát và trọng tài của FIFA sau trận đấu lại ghi nhận bàn thắng ở phút 64 này là pha phản lưới nhà của Haris Zeb. Do đó, Teerasak Poeiphimai chỉ được công nhận ghi hai bàn trong trận đấu.

"Việc Teerasak Poeiphimai được nhận quả bóng theo thông lệ của cầu thủ lập hat-trick trong một đấu chính thức của FIFA, vì thế cũng bị hủy bỏ. Cầu thủ này chỉ được đại diện của FIFA trao đổi áo đấu, như một hình thức kỷ niệm khi anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Điều này cũng đồng nghĩa, Teerasak hiện mới lập được một cú hat-trick cho đội tuyển Thái Lan ở trận thắng đội Đài Loan tỷ số 6-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 14.10.2025", Ball Thai Stand cho biết.

Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời

Mặc dù vậy, điều bất ngờ đã xảy ra khi một đoạn clip từ tài khoản của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mới đây hé lộ, HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan đã tìm cách "xin" đại diện ban tổ chức FIFA một quả bóng. Nhà cầm quân này sau đó đem quả bóng vào phòng thay đồ và tặng cho Teerasak, như một hình thức công nhận cầu thủ này ghi hat-trick, dù không chính thức.

"Đây là động thái nhằm khích lệ Teerasak trước trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9", theo Ball Thai Stand.

Hậu vệ kỳ cựu Kritsada Kaman (15) của đội tuyển Thái Lan đề cao trận tái đấu đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup khác biệt so với giải khu vực ASEAN Cup

Trả lời báo chí Thái Lan sau buổi tập ngày 27.9, Teerasak chia sẻ: "Trước hết, tôi rất vui khi ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan và giành được chiến thắng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì mục tiêu vô địch. Cầu thủ bóng đá chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực, dù là từ truyền thông hay người hâm mộ, nhưng chúng tôi phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mang lại màn trình diễn tốt nhất có thể".

Trong khi đó, hậu vệ kỳ cựu Kritsada Kaman nhấn mạnh: "Trận tái đấu đội tuyển Việt Nam lần này hứa hẹn khác biệt nhiều so với các cuộc gặp ở chung kết giải khu vực ASEAN Cup.

Đội tuyển Thái Lan đang có lực lượng tốt hơn, và đối thủ bủa vậy. Mục tiêu của toàn đội là tiến vào trận chung kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu gặp Việt Nam; đây rất có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, dù là FIFA ASEAN Cup hay giải đấu khu vực, chắc chắn cuộc gặp giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam bao giờ cũng diễn ra đầy kịch tính và cạnh tranh".

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất (tính đến ngày 28.9), đội tuyển Thái Lan đang xếp hạng 91 thế giới, còn đội tuyển Việt Nam là hạng 97. Kết quả trận đấu, bên cạnh xác định đội sẽ tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup, cũng sẽ thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA khi được công bố chính thức vào đầu tháng 10 tới sau giải đấu.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn



