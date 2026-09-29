Báo Thái Lan dự đoán nóng: Hòa đội tuyển Việt Nam tỷ số 1-1 là ‘mơ ước’

Chanathip sẽ ra sân từ đầu khi Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam?

Siamsport dự đoán, tiền vệ kỳ cựu Chanathip Songkrasin sau khi ngồi dự bị cả trận ra quân Thái Lan thắng Pakistan tỷ số 4-0 ngày 26.9. Hiện đã sẵn sàng ra sân thi đấu, và HLV Anthony Hudson có thể đưa ra quyết định thay đổi về nhân sự thi đấu so với trận trước.

HLV Hudson để dành ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin cho trận quyết đấu Thái Lan với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 ở lượt thứ hai FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, dự kiến đội tuyển Thái Lan sẽ ra sân thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, gồm thủ môn Patiwat Khammai, các hậu vệ Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat, Nicholas Mickelson. Ở hàng tiền vệ, Sarach Yooyen cùng Peeradol Chamrasamee là những tiền vệ phòng ngự. Trong khi Chanathip trở lại cùng Supachok Sarachat và Teerasak Poeiphimai ở hàng công. Tiền đạo Jude Soonsup-Bell sẽ chơi cao nhất.

Trong khi đó, với đội tuyển Việt Nam, Siamsport đánh giá rất cao: "Đội quân của HLV Kim Sang-sik ra quân với trận thắng Philippines tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Họ vẫn duy trì thành tích bất bại kỷ lục lên đến 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 23, hòa 4).

"Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch khu vực. Đến tham dự FIFA ASEAN Cup, họ còn bổ sung nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng như Adou Minh (Nguyễn Adou Leygley Minh), Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng.

"Bộ ba" cầu thủ nhập tịch gồm Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc vẫn là những cầu thủ chủ lực của HLV Kim Sang-sik. Chỉ tiếc là Xuân Son bị chấn thương sớm chia tay giải. Tuy nhiên, Đình Bắc đang nổi lên là chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Các hậu vệ Thái Lan phải hết sức dè chừng", Siamsport nhấn mạnh.

Thái Lan luôn thua Việt Nam gần đây

Siamsport cũng đánh giá và thống kê, thầy trò HLV Hudson luôn đặt mục tiêu phải thắng đội tuyển Việt Nam. Cả 4 trận gần đây họ đều luôn quyết tâm như vậy. Tuy nhiên, cả 4 trận này, đội tuyển Thái Lan không thể đánh bại được đội tuyển Việt Nam, khi chỉ hòa 1 trận và thua tới 3 trận.

Đình Bắc (phải) tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất lên hàng thủ đội tuyển Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

"Trận quyết đấu sắp tới này sẽ là một cuộc chạm trán rất căng thẳng và quyết liệt. Đội tuyển Thái Lan đang có sự tự tin cao sau trận ra quân thắng đậm Pakistan. Trong khi, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ thế mạnh là sự quyết liệt và thận trọng. Dù họ thắng sít sao trước Philippines ở trận đầu tiên. Nhưng họ luôn sẵn sàng áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, và phản công rất sắc bén.

Điều này cũng có thể dự đoán về thế trận khi Thái Lan gặp Việt Nam. Khả năng, "Voi chiến" sẽ chủ động tấn công, còn đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công.

Các cầu thủ Thái Lan rất quyết tâm có chiến thắng, nhưng một kết quả hòa đôi khi vẫn là sự "mơ ước". Khả năng tỷ số hòa 1-1 rất cao vì hàng công hai đội hiệu quả, trong khi hàng thủ cũng vững chắc", Siamsport dự báo.

Nếu đội tuyển Thái Lan tìm được kết quả hòa, họ vẫn sẽ giữ ngôi đầu bảng B nhờ hơn hiệu số sau lượt trận thứ hai vòng bảng. Ở trận ra quân, Thái Lan thắng Pakistan tỷ số 4-0, còn đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0. Lượt cuối, đội tuyển Việt Nam trở về Jakarta gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2.10, còn Thái Lan sẽ đại chiến với Philippines cùng ngày và giờ tại Bandung.

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