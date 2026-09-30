Thực hư đội tuyển Thái Lan vào tốp 90 thế giới, lý do HLV Hudson bị chỉ trích dù thắng Việt Nam

Thái Lan được cộng bao nhiêu điểm sau trận thắng đội tuyển Việt Nam?

Theo cập nhật bảng xếp hạng FIFA thời gian thực, đội tuyển Thái Lan được cộng 4,87 điểm sau trận thắng đội tuyển Việt Nam. Nhờ đó, "Voi chiến" tích lũy tổng cộng 1.258,84 điểm (tính đến ngày 30.9), bao gồm cả trận thắng Pakistan với tỷ số 4-0 ngày 26.9 (được cộng 1,71 điểm). Ban đầu, với số điểm này giúp đội quân của HLV Hudson tiến vào tốp 90 thế giới.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 2-0 tối 29.9 tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, các đối thủ xếp ngay trên như Benin và Zambia đều giành chiến thắng tại vòng loại Cúp châu Phi cùng ngày và được cộng với số điểm nhiều hơn. Các đội này vì vậy đã tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA, như Benin tiến 4 bậc lên hạng 89 thế giới. Zambia cũng lấy lại vị trí 91 dù giảm 1 bậc so với trước đó. Trong khi đó, đội tuyển Bulgaria rớt 5 bậc xuống hạng 90.

Các thứ hạng này đã đẩy vị trí ban đầu của đội tuyển Thái Lan khi vươn lên hạng 90 thế giới, nhanh chóng xuống trở lại vị trí thứ 92. Với vị trí này, trên thực tế đội tuyển Thái Lan mới tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng trước khi FIFA ASEAN Cup khởi tranh (hạng 93).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam mất 4,87 điểm vì để thua đối thủ kình địch Thái Lan, hiện còn tổng cộng 1.235,82 điểm. Trước đó, trận thắng Philippines với tỷ số 1-0 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng 3,67 điểm. Vì vậy, việc mất điểm này trên thực tế không đáng kể (chỉ 1,2 điểm), nhưng cũng khiến đội tuyển Việt Nam rớt 1 bậc từ hạng 98 trở lại vị trí 99 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn thi đấu 1 trận nữa tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup, gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2.10. Và nếu kết quả thuận lợi (bảo đảm giữ ngôi nhì bảng), sẽ thi đấu trận tranh hạng ba lúc 16 giờ ngày 5.10.

Đây là các trận thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nỗ lực thi đấu để giành lại niềm vui chiến thắng, giữ vững vị trí trong tốp 100 thế giới trước khi bước vào FIFA Days tháng 11 và chuẩn bị cho Asian Cup vào đầu năm 2027.

CĐV Thái Lan vẫn không hài lòng với HLV Hudson

HLV Hudson vẫn bị CĐV Thái Lan chỉ trích Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Thái Lan đã chắc suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup sau trận thắng đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, một bộ phận số đông CĐV nước này tiếp tục không hài lòng với HLV Hudson, vì cho rằng chiến lược gia này vẫn áp dụng chiến thuật dựng "xe buýt" (phòng ngự số đông) trước các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á.

Tại giải khu vực ASEAN Cup trong tháng 7 và 8 vừa qua, CĐV Thái Lan cũng đã chỉ trích dữ dội HLV Hudson về vấn đề này. Thế nhưng, vẫn không có nhiều thay đổi, đặc biệt ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tối 29.9 ở FIFA ASEAN Cup, "Voi chiến" vẫn áp dụng lối chơi dựng "xe buýt" như cũ và rất nhàm chán.

Dù đội nhà thắng tỷ số 2-0, nhưng các CĐV Thái Lan cho rằng, chiến thuật này thành công chỉ nhờ vào may mắn và sự tỏa sáng của cá nhân nhiều hơn. Trong đó, bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen ở phút thứ 10 đã giúp chiến thuật dựng "xe buýt" của HLV Hudson có tác dụng.

"Trước và sau bàn thắng này, thế trận hoàn toàn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, nếu đội tuyển Thái Lan vẫn áp dụng lối chơi này tại giải châu Á, như ở Asian Cup trước các đội hàng đầu châu lục, chắc chắn họ sẽ không có nhiều cơ hội tiến xa", Siamsport dẫn lại các bình luận từ người hâm mộ Thái Lan trên mạng xã hội.