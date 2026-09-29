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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Thái Lan tốp 1 sớm vào chung kết, Việt Nam xếp nhì

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Với chiến thắng thuyết phục trước Việt Nam, đội tuyển Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026.

    Lượt trận thứ hai bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ chiều 29.9. Trong đó, tâm điểm của sự chú ý là màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Si Jalak, tại Bandung - Indonesia.

    Trong trận tái đấu này, đội tuyển Thái Lan đã đòi thành công món nợ từ chung kết ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ sở chùa vàng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Tiền vệ kỳ cựu Sarach Yoonyen là người đã tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 10 để mở tỷ số. Chaiyaphon đã ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 2 để ấn định chiến thắng và mang về 3 điểm trọn vẹn cho "Voi chiến".

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Thái Lan tốp 1 sớm vào chung kết, Việt Nam xếp nhì- Ảnh 1.

    Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ hai

    ẢNH: CMH

    Với chiến thắng này, đội tuyển Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +5. Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ nhì với 3 điểm, hiệu số 0.

    Đội tuyển Philippines xếp hạng ba với 1 điểm, hiệu số -1. Pakistan đứng cuối bảng B với 1 điểm và hiệu số -4.

    Ở lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra vào ngày 2.10, đội tuyển Việt Nam chạm trán Pakistan, còn Thái Lan đụng độ Philippines.

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Thái Lan tốp 1 sớm vào chung kết, Việt Nam xếp nhì- Ảnh 2.

    Hoàng Đức (phải) vào sân ở hiệp 2 nhưng cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi một thất bại trước Thái Lan

    ẢNH: NGỌC LINH

    Với cục diện ở bảng B sau lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội giành vé vào chung kết hạng 1 - FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ sở chùa vàng đã sớm góp mặt ở trận chung kết.

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    Bởi tại giải đấu này, chỉ có đội nhất bảng mới giành vé vào chung kết. Ở lượt cuối, Việt Nam nếu có thắng đậm Pakistan, đồng thời Thái Lan để thua Philippines, thì Việt Nam vẫn xếp nhì bảng. Theo điều lệ, nếu hai đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến đầu tiên.

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