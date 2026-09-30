Đừng vội trách HLV Kim Sang-sik, đừng quay lưng với đội tuyển Việt Nam

Đừng vội trách HLV Kim Sang-sik chỉ vì một trận thua.

Sau trận thua 0-2 tối 29.9 tại Bangdun (Indonesia) của đội tuyển Việt Nam, điều cần thiết nhất có lẽ không phải là tìm một người để trách, mà là bình tĩnh nhìn lại: chúng ta còn thiếu gì, cần sửa gì và phải làm thế nào để đội tuyển tiếp tục tiến lên.

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Bóng đá thực tế không phải lúc nào cũng vận hành theo logic của cảm xúc. Một HLV có thể đưa ra những quyết định chưa hoàn hảo, một cầu thủ có thể mắc sai lầm, một thế trận có thể diễn ra khác với những gì người ta dự tính. Nhưng không thể vì một thất bại mà phủ nhận toàn bộ những nỗ lực, sự thay đổi và những gì đội tuyển đã tạo dựng trước đó.

HLV Kim Sang-sik đã nhận lỗi, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Những lựa chọn về nhân sự, cách tiếp cận trận đấu, khả năng điều chỉnh chiến thuật trong từng thời điểm hay cách đội tuyển phản ứng khi bị đối thủ gây sức ép đều cần được mổ xẻ. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phải trở thành người duy nhất chịu mọi lời chỉ trích.

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Đội tuyển đã bộc lộ những điểm yếu. Trước hết đó là sự chuẩn bị cả về mặt lực lượng lẫn lối chơi chưa tốt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thừa nhận điều này khi cho rằng có quá nhiều chấn thương của Quang Hải, Thành Chung, Văn Vỹ, Duy Mạnh và cả Xuân Son khiến gần nửa đội hình chính không thể dồn sức vào đại chiến với người Thái.

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Nhưng cái chính là sự thiếu sự ổn định của đội tuyển trong một số thời điểm. Có lúc khả năng kiểm soát trận đấu chưa đủ tốt. Có những tình huống xử lý còn thiếu quyết đoán, khả năng chuyển trạng thái chưa như mong muốn, và khi đối thủ tạo áp lực liên tục, đội tuyển vẫn bộc lộ những khoảng trống chưa thể khắc phục.

Thế nên thay vì chỉ nói rằng "HLV sai", vì sao lại sắp đội hình thế này thế kia, chọn quá nhiều nhân tố mới đá từ đầu mà không phải là gương mặt chủ chốt, thì chúng ta cần bình tĩnh thấy rằng tình trạng thể lực của đội tuyển và phong độ của các trụ cột, nhất là tuyến giữa trong tay thầy Kim không đáp ứng được chơi tốt 90 phút thì chỉ có ban huấn luyện mới nhìn ra cần phải sắp xếp như thế nào để hợp lý.

Do vậy trách HLV sẽ chẳng giải quyết được vấn đề nào. Một HLV khác đến cũng sẽ phải đối mặt với những bài toán tương tự nếu nền tảng chuyên môn, chất lượng cầu thủ, khả năng cạnh tranh ở từng vị trí hay sự chuẩn bị cho những trận đấu lớn chưa được cải thiện.

Cần nhìn lại chính mình

Đội tuyển Việt Nam cần nhìn vào trận thua này như một bài kiểm tra. Thái Lan cho chúng ta thấy khoảng cách nào còn tồn tại, những điểm yếu nào bị khai thác và đâu là những giới hạn mà đội tuyển cần vượt qua nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh ở khu vực.

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Nhưng cũng đừng vì một trận thua mà xóa sạch những gì đã làm được trước đó. Trong bóng đá, hành trình không thể bị phủ nhận chỉ bởi một kết quả cuối cùng. Những trận thắng, những màn trình diễn tích cực, sự tiến bộ của các cầu thủ, tinh thần thi đấu và niềm tin mà đội tuyển từng tạo ra vẫn có giá trị. Nếu trước thất bại này chúng ta từng tự hào, thì sau thất bại càng không nên quay lưng.

Người hâm mộ có quyền thất vọng. Có quyền đặt câu hỏi. Có quyền yêu cầu HLV và các cầu thủ phải làm tốt hơn. Nhưng giữa phê bình để tiến bộ và phủ nhận tất cả là một khoảng cách rất lớn.

Đội tuyển Việt Nam không cần những lời tung hô vô điều kiện, nhưng cũng không cần sự quay lưng chỉ sau một thất bại. Điều cần lúc này là sự tỉnh táo. Hãy để HLV Kim Sang-sik nhìn lại những lựa chọn của mình. Hãy để ban huấn luyện đánh giá nghiêm túc từng vị trí, từng phương án chiến thuật và cách chuẩn bị cho những trận đấu lớn. Hãy để các cầu thủ nhìn thẳng vào những sai sót của chính mình, thay vì tìm lý do để biện minh.

Quan trọng hơn, hãy để bóng đá Việt Nam tiếp tục đầu tư vào những vấn đề căn cơ: đào tạo trẻ, nâng chất lượng giải vô địch quốc gia, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cầu thủ và xây dựng một thế hệ kế cận đủ khả năng bước lên đội tuyển.

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Một đội tuyển mạnh không được xây dựng từ vài trận thắng. Nó càng không thể bị xóa bỏ bởi một trận thua. Thất bại trước Thái Lan có thể khiến người hâm mộ buồn, nhưng nó cũng có thể trở thành một lời nhắc nhở cần thiết. Thực tế chúng ta vẫn còn những khoảng cách phải thu hẹp. Những gì đã làm được là đáng trân trọng, nhưng chưa phải đích đến. Thế nên muốn đi xa hơn, đội tuyển phải tiếp tục thay đổi. Vì vậy, đừng vội trách thầy Kim và cũng đừng vội nói lời cay đắng với đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam cần những người hâm mộ biết vui khi đội tuyển chiến thắng, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để ở lại khi đội tuyển thất bại. Bởi sau mỗi trận thua, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đã mất gì, mà là chúng ta sẽ sửa được gì để ngày trở lại, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn chính mình của ngày hôm qua.